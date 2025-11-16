Caribe natural: Miches, playas vírgenes, familias felices y turismo responsable

Cuando uno piensa en el Caribe, la imagen típica es la de playas abarrotadas, arenas pisoteadas y hoteles que se suceden hasta donde alcanza la vista. Pero no siempre es así. En Miches, un rincón todavía poco conocido incluso para los dominicanos, la naturaleza recupera su protagonismo: arena dorada que parece no terminar nunca, kilómetros de playa sin otro complejo a la vista y un verde intenso que abraza cada esquina. Allí abrió sus puertas en diciembre de 2024 Viva Miches by Wyndham, el último proyecto de la cadena Viva, que ya cuenta con seis hoteles en República Dominicana, dos en Riviera Maya y uno en Bahamas.

Viva Miches by Wyndham: «que todos encuentren su lugar»

“El concepto es mostrar la belleza natural, pero protegerla al mismo tiempo”, cuenta Dominique Colussi, vicepresidenta de Operaciones de Viva Resorts by Wyndham, con una mezcla de orgullo y entusiasmo que se percibe en su voz: “Por ejemplo, en Miches hay zonas donde anidan tortugas. Nosotros delimitamos los nidos, los cuidamos y, cuando nacen los bebés, los dejamos llegar al mar. Es un espectáculo que emociona tanto a los visitantes como a quienes trabajamos para conservar el lugar”.

El hotel combina modernidad, comodidad y amplitud, pero lo mejor es que al salir a la playa se puede caminar kilómetros sin encontrarse con otro complejo. Y Viva Miches no se queda en el descanso pasivo, el entretenimiento es protagonista. Un equipo internacional de animadores se encarga de actividades diurnas y nocturnas, deportes como pádel, kayak, stand up paddle, hobby cats, clases de cocina y bailes típicos, y espectáculos por la noche, desde circo hasta shows de baile.

“Queremos que cada huésped encuentre algo para disfrutar. Y si lo que buscan es tranquilidad, tenemos yoga y espacios de relajación. Cada propuesta está pensada para familias, parejas o grupos de amigos. La clave es que todos encuentren su lugar”, agregó. La gastronomía acompaña, variada y de calidad internacional, con restaurantes que ofrecen desde cocina local hasta platos de otras latitudes.

Más allá de Miches, la cadena apuesta a nuevos destinos para el público argentino en la Costa Norte. La incorporación de dos vuelos de Copa Airlines que conecta vía Panamá hacia Santiago de los Caballeros y Puerto Plata abrió posibilidades inéditas. Allí está Viva Tangerine by Wyndham, en Cabarete, un hotel ideal para aventureros. Cabarete, considerada una de las capitales mundiales del kitesurf, permite practicar deportes acuáticos con infraestructura y seguridad.

El otro destino es Viva Heavens by Wyndham, en Puerto Plata, dentro del complejo Playa Dorada. Más pequeño y tranquilo, ideal para familias, parejas o grupos de amigos, con playas impecables y un campo de golf al alcance de la mano. “Además, Puerto Plata tiene mucha historia. Fue donde desembarcó Cristóbal Colón al llegar a República Dominicana. Así, los huéspedes no solo disfrutan del mar, sino que también se acercan a la cultura local”.

Sin sargazo y buenos precios

“Todos nuestros hoteles tienen una excelente relación precio-calidad. Somos una cadena cuatro estrellas, con tarifas competitivas y servicios de primer nivel. Además, a diferencia de otros destinos caribeños, en ninguno de nuestros hoteles hay sargazo. Pueden viajar tranquilos”, aseguró. Para quienes no lo saben, el sargazo son algas marinas que en verano se reproducen en abundancia y, si no se retiran, afectan la experiencia. Por eso República Dominicana está creciendo esta temporada, mientras que en México ha generado inconvenientes en algunos resorts.

¿Y qué hacemos con los chicos?

El Mini Club recibe niños desde los cuatro años y el Teens Club ofrece videojuegos, deportes y actividades al aire libre para que los padres descansen mientras los chicos se divierten.

En Cabarete, las clases de iniciación en deportes acuáticos -incluidas en la estadía y con todo el equipamiento-completan la propuesta. República Dominicana combina playas paradisíacas, aventura y turismo responsable en un entorno donde, dicen, “los mejores recuerdos son los que no se compran, sino los que se viven”.

Todo lo que tenés que saber para una estadía ideal: Viva Miches by Wyndham

La estadía mínima recomendada para una familia argentina es de una semana, aunque lo ideal es entre ocho y diez días para combinar destinos: cinco días en Tangerine y cinco en Heavens, o una estadía romántica en Viva V Samaná, solo para adultos, frente a un mar turquesa interminable, rodeado de montañas verdes y con arena dorada que se extiende hasta donde alcanza la vista.

Los traslados internos son flexibles, se puede optar por transfer privado, taxi o alquilar un coche. La infraestructura vial es buena y segura. En cuanto a dinero, aceptan pesos dominicanos y dólares sin problemas. Y no se necesita visa para ingresar desde Argentina.

El compromiso con el medio ambiente también es visible en acciones concretas: eliminación de plásticos de un solo uso, botellas de vidrio rellenables, red de agua potable filtrada, paneles solares para calentar agua y energía fotovoltaica para reducir consumo eléctrico. “Hoy los rankings reconocen estas prácticas, y la gente lo valora. Es turismo responsable que genera un impacto real”.

En Miches, las habitaciones son amplias, y aunque el hotel esté completo, la sensación de saturación nunca existe. “Se siente la vibra, la energía del lugar, pero nunca hay agobio».





Gastronomía internacional y sabores locales en los restaurantes temáticos del complejo.

============04 Pie de Foto (13570206)============

Espacios de relajación y yoga frente al mar, ideales para quienes buscan desconectar.