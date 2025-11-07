Entre verde y río, Cipolletti prepara su pileta para la temporada de verano 2026

Sol, agua y paisaje: la pileta de Cipolletti se prepara para brillar en 2026. Foto: Gentileza

Río Negro ya comenzó a medir la calidad del agua, paso previo para habilitar las zonas de balneario para que los vecinos puedan refrescarse y disfrutar del verano 2025 – 2026. Pero, el río no es la única opción para pasar el calor, algunas ciudades cuentan con piletas municipales. Ese es el caso de Cipolletti y acá te contamos todo lo que necesitas saber.

A mediados del mes de agosto la Municipalidad de Cipolletti comenzó con los trabajos de obras de mejoras y reparación de diferentes espacios del predio del Natatorio Municipal, ubicado en el Parque Costero Isla Jordán.

El predio está compuesto por un gran espacio verde de más de 42.000 m2, cuenta con dos quinchos de paja, sombrillas, y dos piletas (una para adultos y otra para niños). Hay servicio de guardavidas y baños con duchas.

Trabajan en el natatorio municipal para llegar a punto para el verano 2025 – 2026. Foto: Gentileza

Respecto a la pileta, el jueves 30 de octubre, iniciaron las tareas de pintura sobre los sectores reparados, y luego se continuará con la aplicación general de pintura en ambas piletas. También se realizaron trabajos de mantenimiento en el sector de oficina, enfermería, sanitarios/vestuarios, y en la sala de máquinas. Las tareas incluyeron intervenciones en electricidad, tareas de plomería, albañilería y pintura.

Para el verano 2025 – 2026 se proyecta que el predio cuente con un nuevo quincho para generar más espacios de sombra y disfrute para las familias que concurren durante el verano.

A través de la Secretaría de Obras Públicas se informó que en lo que respecta a las piscinas, se quitaron partes sueltas en el hormigón, se repararon y sellaron grietas.

Pileta municipal ubicada en el parque costero isla Jordán. Foto: Gentileza.

Pileta municipal de Cipolletti, el plan ideal para refrescarse en el verano 2025 – 2026:

La pileta municipal de Cipolletti funciona de martes a domingos de 14 a 20 hs. La entrada es libre y gratuita y no es necesaria una inscripción previa para ingresar al predio.

Lo días lunes el Municipio realiza tareas de mantenimiento y control de calidad del agua, con el fin de garantizar la higiene de la pileta y del predio en general.

No está permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, mascotas y no se puede prender fuego en ningún sector del predio. Cuenta con servicio de guardavidas, mantenimiento de sanitarios, vigilancia y carros con servicios varios (kiosco, jugos, churros).

Desde el Municipio se recuerda que la apertura del natatorio, una vez inaugurada, está sujeta a las condiciones climáticas y/o alertas meteorológicas emitidas.