Adiós al colchón tradicional: la nueva forma de dormir que es tendencia en el mundo en 2026 

Desde siempre, el colchón tradicional fue el protagonista indiscutido del descanso a la hora de dormir. Sin embargo, en los últimos años una nueva tendencia comenzó a pisar cada vez más fuerte y ya se instaló en varios hogares modernos y departamentos chicos de todo el mundo.

Se trata de dormir más cerca del piso, una práctica que tiene raíces en las tradiciones japonesas y escandinavas. Para muchas personas, esta elección es más cómoda, estética y hasta saludable.

Por qué cada vez más personas eligen dormir cerca del piso

Según especialistas en descanso y diseño de interiores, dormir sobre superficies bajas puede:

Mejorar la postura corporal, evitando hundimientos excesivos.

Dar una sensación de firmeza y estabilidad al dormir.

Reducir la acumulación de ácaros, ya que el colchón se ventila más seguido.

Lograr ambientes más amplios y despejados, ideales para el estilo minimalista.

Además, muchas personas afirman que este tipo de descanso ayuda a aliviar dolores de espalda y favorece un sueño más profundo.

Cómo sumarse a la tendencia de dormir en el piso

Si te tienta la idea de probar esta nueva forma de dormir, tomá nota de estos consejos:

Elegí colchones firmes y de buena calidad.

Asegurá una buena ventilación en el dormitorio.

Mantené una rutina de limpieza regular.

Adaptá la altura según tu comodidad personal.

Un cambio de vida: minimalismo y flexibilidad

La tendencia de dormir en el piso no es solo una cuestión de comodidad. Está muy ligada a un cambio cultural, ya que hay menos cosas, más espacio y una relación diferente con el dormitorio. Al dejar de lado la cama tradicional, se prioriza lo esencial y se apuesta por el desapego material.

Sin embargo, los especialistas advierten que no todas las personas se adaptan igual. Aquellos que tienen problemas articulares, movilidad reducida o ciertas dolencias pueden necesitar una superficie más elevada. Por eso, recomiendan probar de a poco antes de hacer el cambio definitivo.