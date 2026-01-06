ESCUCHÁ RN RADIO
Adiós al colchón tradicional: la nueva forma de dormir que es tendencia en el mundo en 2026 

Inspirada en Japón y Escandinavia, esta práctica promete mejor postura, menos dolores y ambientes más amplios. 

Adiós a la cama tradicional.

Desde siempre, el colchón tradicional fue el protagonista indiscutido del descanso a la hora de dormir. Sin embargo, en los últimos años una nueva tendencia comenzó a pisar cada vez más fuerte y ya se instaló en varios hogares modernos y departamentos chicos de todo el mundo. 

Se trata de dormir más cerca del piso, una práctica que tiene raíces en las tradiciones japonesas y escandinavas. Para muchas personas, esta elección es más cómoda, estética y hasta saludable. 

Por qué cada vez más personas eligen dormir cerca del piso 

Según especialistas en descanso y diseño de interiores, dormir sobre superficies bajas puede: 

  • Mejorar la postura corporal, evitando hundimientos excesivos. 
  • Dar una sensación de firmeza y estabilidad al dormir. 
  • Reducir la acumulación de ácaros, ya que el colchón se ventila más seguido. 
  • Lograr ambientes más amplios y despejados, ideales para el estilo minimalista. 

Además, muchas personas afirman que este tipo de descanso ayuda a aliviar dolores de espalda y favorece un sueño más profundo. 

Cómo sumarse a la tendencia de dormir en el piso 

Si te tienta la idea de probar esta nueva forma de dormir, tomá nota de estos consejos: 

  • Elegí colchones firmes y de buena calidad. 
  • Asegurá una buena ventilación en el dormitorio. 
  • Mantené una rutina de limpieza regular. 
  • Adaptá la altura según tu comodidad personal.  

Un cambio de vida: minimalismo y flexibilidad 

La tendencia de dormir en el piso no es solo una cuestión de comodidad. Está muy ligada a un cambio cultural, ya que hay menos cosas, más espacio y una relación diferente con el dormitorio. Al dejar de lado la cama tradicional, se prioriza lo esencial y se apuesta por el desapego material. 

Sin embargo, los especialistas advierten que no todas las personas se adaptan igual. Aquellos que tienen problemas articulares, movilidad reducida o ciertas dolencias pueden necesitar una superficie más elevada. Por eso, recomiendan probar de a poco antes de hacer el cambio definitivo. 


