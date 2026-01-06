Ni en la cocina ni el living: Dónde colocar la planta de romero para que se mantenga verde y aromática todo el año

El romero es una de las plantas más elegidas para el hogar por la gran cantidad de beneficios que ofrece. Sus hojas se utilizan ampliamente en la cocina para dar sabor a distintos platos, pero también es reconocido por sus propiedades medicinales y su valor simbólico, asociado a la protección, la claridad mental y la purificación de los espacios. Por este motivo, muchos especialistas recomiendan tenerlo siempre cerca.

Originario de la región del Mediterráneo, el romero es un arbusto aromático perenne que puede alcanzar hasta un metro y medio de altura. Se distingue por sus hojas finas y alargadas, de color verde intenso, y por un perfume característico que lo convierte en una planta ideal tanto para jardines como para macetas en patios y balcones.

Sin embargo, más allá de su resistencia y adaptabilidad, el romero necesita ciertas condiciones para mantenerse saludable durante todo el año. En ese sentido, jardineros expertos coinciden en que la ubicación es un factor clave y advierten que no es recomendable colocarlo dentro del living ni en la cocina, ya que suelen ser ambientes con poca luz natural y escasa ventilación.

Dónde ubicar la planta de romero para que crezca fuerte

Para que el romero se mantenga verde, frondoso y con un aroma intenso, los especialistas recomiendan colocarlo en un lugar bien iluminado, preferentemente al aire libre. Puede ser en el jardín, en un balcón o en una maceta cerca de una ventana, siempre que reciba al menos seis horas diarias de luz solar directa.

La exposición al sol es fundamental para estimular su crecimiento y evitar que las hojas se debiliten o pierdan color. En climas templados, el romero puede permanecer al exterior durante todo el año sin inconvenientes.

Cuidados básicos para mantenerlo saludable

Además de una buena ubicación, hay otros cuidados esenciales que ayudan a prolongar la vida de esta planta aromática:

Riego moderado: el romero es resistente a la sequía, por lo que se aconseja regar solo cuando el sustrato esté seco y evitar el encharcamiento.

el romero es resistente a la sequía, por lo que se aconseja regar solo cuando el sustrato esté seco y evitar el encharcamiento. Buen drenaje: el suelo debe permitir que el exceso de agua se escurra fácilmente.

el suelo debe permitir que el exceso de agua se escurra fácilmente. Poda frecuente: realizar podas regulares ayuda a mantener la planta compacta, estimula el crecimiento y refuerza su aroma.

Con estos simples cuidados, el romero puede mantenerse verde y saludable durante todo el año, aportando no solo sabor a las comidas, sino también bienestar y armonía al hogar.

Con información de Terra