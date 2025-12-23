Ni pionono ni panqueques: la comida navideña que es furor para estas fiestas de fin de año

En cada Navidad hay clásicos que se repiten sin discusión: el pionono arrollado, los panqueques salados, las tablas frías y las recetas heredadas de generación en generación. Sin embargo, de cara a las fiestas de 2025, una nueva preparación empezó a ganar protagonismo y a colarse en las mesas argentinas con una vuelta de tuerca tan simple como llamativa.

No es pionono tradicional ni tampoco panqueques. Se trata de una especie de torre o pastel frío armado con piononos cortados en cuadrados, que se rellena por capas y se presenta como una opción moderna, práctica y muy vistosa para la mesa navideña.

Una versión renovada de un clásico

La propuesta mantiene el espíritu del pionono salado, pero cambia por completo la forma. En lugar de enrollarlo, el pionono se corta en cuadrados o rectángulos y se apila, al intercalar distintos rellenos. El resultado es una preparación similar a una lasaña fría o a una torta salada, que luego se corta en porciones prolijas.

Este formato no solo mejora la presentación, sino que también facilita el armado y el servicio, algo clave en una noche donde abundan los platos y los tiempos suelen ser ajustados.

Cómo se arma la “torre” de piononos

Aunque cada familia puede adaptarla a su gusto, el paso a paso suele ser sencillo:

Se cortan los piononos en cuadrados del mismo tamaño.

Se arma una base y se comienza a intercalar capas de relleno.

Se repite el proceso hasta lograr la altura deseada.

Se lleva a frío para que tome consistencia antes de servir.

Una vez lista, se corta como si fuera una torta y se sirve en porciones individuales.

Rellenos que marcan la diferencia

Uno de los motivos por los que esta preparación se volvió tendencia es su versatilidad. Entre los rellenos más elegidos para Navidad se destacan:

Queso crema con jamón cocido.

Pollo desmenuzado con mayonesa o queso untable.

Atún con verduras picadas.

Palmitos, huevo y salsa golf.

Opciones veggie con verduras grilladas y quesos suaves.

Además, permite combinar sabores distintos en una misma torre, logrando un plato más variado y atractivo.