Juliana Awada llevó su estilo del jardín a la casa: así es su nueva línea de decoración y lifestyle

Juliana Awada amplía su universo creativo más allá de la moda. La empresaria presentó AWADA Market, una nueva propuesta de decoración y lifestyle que toma como punto de partida el jardín, la huerta y el contacto con la naturaleza para avanzar hacia distintos espacios de la casa.

La colección reúne objetos para el jardín, piezas de cerámica, textiles, accesorios para la mesa y fragancias, atravesados por una estética natural y despojada que dialoga con el estilo que Awada suele mostrar en sus propios espacios.

La presentación se realizó el 7 de agosto en Estudio Te, en Buenos Aires, y la propuesta comienza a comercializarse este jueves 13 de agosto en las tiendas de la firma. Según publicó Para Ti, la intención es llevar al hogar una mirada basada en objetos funcionales, materiales nobles y piezas pensadas para acompañar los rituales cotidianos.

Del jardín a la casa: la inspiración detrás de AWADA Market

El primer capítulo de AWADA Market pone el foco en el jardín y la vida al aire libre. No resulta casual: la naturaleza, las plantas y especialmente la huerta ocupan desde hace tiempo un lugar importante en el universo personal y estético de Juliana Awada.

La empresaria suele compartir imágenes de sus jardines y cultivos y esa relación con la tierra también apareció en Raíces, el libro en el que reunió aspectos de su vida cotidiana vinculados con la naturaleza, la huerta y los aprendizajes alrededor de la tierra, tal como recordó OHLALÁ! al recorrer las especies que cultiva en sus espacios verdes.

Ahora esa inspiración se convierte en objetos concretos para la casa.

La propuesta incluye herramientas de jardinería, regaderas, portaflores, delantales de gabardina, botas de lluvia, mantas y bolsos, elementos pensados tanto desde su función como desde una estética cuidada.

Materiales naturales y diseño atemporal

Uno de los hilos conductores de la colección está en los materiales. Cerámica, vidrio, madera, papel y fibras naturales aparecen combinados con lino, algodón, lana y cuero, materiales que históricamente estuvieron ligados a la identidad de la marca.

El resultado apunta a una decoración de tonos serenos, texturas naturales y objetos simples, donde el diseño no busca imponerse sobre los ambientes sino integrarse a ellos.

Esa mirada coincide con una estética que Awada viene mostrando desde hace años en sus casas: maderas, textiles naturales, iluminación cálida, piezas artesanales y una paleta predominantemente neutra.

De la huerta también a la mesa

La propuesta no se queda en los exteriores. Desde el jardín, AWADA Market avanza hacia la cocina y la mesa, con objetos destinados a acompañar encuentros y comidas cotidianas.

Entre las piezas aparecen servilletas, platos de sitio, jarras y tazas de cerámica, además de otros accesorios que mantienen la misma impronta artesanal y natural.

La colección plantea así una continuidad entre exterior e interior: la huerta, el jardín, la cocina y la mesa aparecen conectados dentro de un mismo concepto de hogar.

El detalle más original: una fragancia inspirada en el tomate

Uno de los elementos más particulares de la nueva línea está en los aromas. AWADA Market desarrolló una fragancia inspirada en el tomate, que aparece en diferentes productos para el hogar.

La elección vuelve a conectar la colección con el universo de la huerta y se presenta en vela, home spray y jabón líquido, trasladando el aroma vegetal a los interiores.

Más que buscar una fragancia tradicionalmente floral o dulce, la propuesta apuesta por una referencia verde y fresca asociada directamente con el jardín.

Una colección que transforma un estilo de vida en objetos

El desembarco en decoración representa un nuevo capítulo para una marca históricamente vinculada con la indumentaria. Pero también muestra un movimiento cada vez más frecuente dentro del diseño: las firmas de moda que amplían su identidad hacia un concepto integral de lifestyle.

En el caso de Awada, el punto de partida resulta reconocible. Naturaleza, huerta, objetos artesanales, textiles nobles y una forma relajada de pensar los espacios forman parte de la estética que viene construyendo públicamente desde hace años.

Con AWADA Market, ese universo sale del jardín personal de Juliana Awada y se transforma en una colección para llevar su estilo a otros hogares.