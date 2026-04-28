Así es la oficina de Juliana Awada: minimalismo, flores y una estética que inspira

El universo estético de Juliana Awada no se limita a la moda. Tal como destacó la Revista Caras, la empresaria volvió a abrir las puertas de su oficina y dejó ver un espacio donde el diseño acompaña su identidad: minimalista, elegante y profundamente conectado con la naturaleza.

Un espacio de trabajo con identidad propia

En la oficina de su marca, Awada apuesta por una paleta de blancos, beige y tonos suaves, que permiten que la luz natural sea protagonista. Los ventanales amplios potencian esa sensación de calma y amplitud, mientras que cada elemento parece elegido con intención.

Detrás de su escritorio —de líneas simples y tamaño generoso— se destaca una biblioteca empotrada, donde conviven libros y revistas de moda que funcionan como fuente constante de inspiración.

Detalles que marcan el estilo

Lejos de los espacios recargados, el lugar se construye a partir de pequeños gestos. Un ramo de flores frescas, velas y objetos seleccionados aportan calidez sin romper con la estética ordenada.

La presencia de elementos naturales no es casual: responde a una búsqueda personal de equilibrio entre trabajo y bienestar, algo que también se refleja en sus colecciones.

Del estudio a la casa: una continuidad estética

Ese mismo concepto se traslada a su vida privada. En su home office, la empresaria mantiene una línea similar, aunque con un aire más cálido y doméstico.

La madera gana protagonismo, los tonos siguen siendo suaves y las flores continúan como elemento central. Todo está pensado para crear un ambiente funcional pero relajado, ideal para la concentración.

Minimalismo con calidez

La oficina de Juliana Awada no responde a un minimalismo frío, sino a una versión más actual: simple, luminosa y habitable. Un espacio donde el diseño no solo se ve, sino que también se siente.

En línea con las tendencias globales de interiorismo, su lugar de trabajo confirma que el lujo hoy pasa por otro lado: la calma, el orden y la conexión con lo esencial.