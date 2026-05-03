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Bizcochuelo de vainilla en 5 minutos: la receta exprés que se hace en microondas y salva cualquier antojo

Ideal para una merienda rápida o un postre improvisado, este bizcochuelo de vainilla se prepara con pocos ingredientes, sin horno y en apenas cinco minutos.

Redacción

Por Redacción

Bizcochuelo de vainilla en microondas. Imagen ilustrativa.

Bizcochuelo de vainilla en microondas. Imagen ilustrativa.

En tiempos donde todo corre y el horno no siempre es opción, el microondas se convierte en un gran aliado. Con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina, es posible lograr un bizcochuelo esponjoso, húmedo y con buen sabor a vainilla en cuestión de minutos. La receta, que se volvió tendencia en redes, también gana terreno en hogares de la región por su practicidad.

Ingredientes (para 1 bizcochuelo individual o molde chico)

  • 4 cucharadas de harina leudante
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de leche
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Paso a paso

  • En un bowl apto para microondas, mezclar el huevo con el azúcar hasta integrar bien.
  • Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
  • Incorporar la harina leudante y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una preparación sin grumos.
  • Verter en una taza grande o molde chico apto para microondas (previamente enmantecado si se desea desmoldar).
  • Cocinar en el microondas durante 3 a 5 minutos a potencia máxima (el tiempo puede variar según el equipo).
  • Dejar reposar 1 minuto antes de consumir.

Tips para que salga perfecto

  • No llenar demasiado el recipiente: la mezcla crece durante la cocción.
  • Si no tenés harina leudante, podés usar harina común y agregar 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • Se puede sumar chips de chocolate, ralladura de limón o dulce de leche en el centro para variar el sabor.

Además de ser una alternativa práctica, este tipo de preparaciones también invita a experimentar en la cocina con lo que haya a mano, sin necesidad de técnicas complejas ni equipamiento especial.


Temas

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Cómo hacer

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Receta fácil

En tiempos donde todo corre y el horno no siempre es opción, el microondas se convierte en un gran aliado. Con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina, es posible lograr un bizcochuelo esponjoso, húmedo y con buen sabor a vainilla en cuestión de minutos. La receta, que se volvió tendencia en redes, también gana terreno en hogares de la región por su practicidad.

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