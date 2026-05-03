Bizcochuelo de vainilla en 5 minutos: la receta exprés que se hace en microondas y salva cualquier antojo
Ideal para una merienda rápida o un postre improvisado, este bizcochuelo de vainilla se prepara con pocos ingredientes, sin horno y en apenas cinco minutos.
En tiempos donde todo corre y el horno no siempre es opción, el microondas se convierte en un gran aliado. Con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina, es posible lograr un bizcochuelo esponjoso, húmedo y con buen sabor a vainilla en cuestión de minutos. La receta, que se volvió tendencia en redes, también gana terreno en hogares de la región por su practicidad.
Ingredientes (para 1 bizcochuelo individual o molde chico)
- 4 cucharadas de harina leudante
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 huevo
- 3 cucharadas de leche
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Paso a paso
- En un bowl apto para microondas, mezclar el huevo con el azúcar hasta integrar bien.
- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.
- Incorporar la harina leudante y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una preparación sin grumos.
- Verter en una taza grande o molde chico apto para microondas (previamente enmantecado si se desea desmoldar).
- Cocinar en el microondas durante 3 a 5 minutos a potencia máxima (el tiempo puede variar según el equipo).
- Dejar reposar 1 minuto antes de consumir.
Tips para que salga perfecto
- No llenar demasiado el recipiente: la mezcla crece durante la cocción.
- Si no tenés harina leudante, podés usar harina común y agregar 1 cucharadita de polvo de hornear.
- Se puede sumar chips de chocolate, ralladura de limón o dulce de leche en el centro para variar el sabor.
Además de ser una alternativa práctica, este tipo de preparaciones también invita a experimentar en la cocina con lo que haya a mano, sin necesidad de técnicas complejas ni equipamiento especial.
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