Bizcochuelo de vainilla en 5 minutos: la receta exprés que se hace en microondas y salva cualquier antojo

En tiempos donde todo corre y el horno no siempre es opción, el microondas se convierte en un gran aliado. Con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina, es posible lograr un bizcochuelo esponjoso, húmedo y con buen sabor a vainilla en cuestión de minutos. La receta, que se volvió tendencia en redes, también gana terreno en hogares de la región por su practicidad.

Ingredientes (para 1 bizcochuelo individual o molde chico)

4 cucharadas de harina leudante

3 cucharadas de azúcar

1 huevo

3 cucharadas de leche

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Paso a paso

En un bowl apto para microondas, mezclar el huevo con el azúcar hasta integrar bien.

Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

Incorporar la harina leudante y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una preparación sin grumos.

Verter en una taza grande o molde chico apto para microondas (previamente enmantecado si se desea desmoldar).

Cocinar en el microondas durante 3 a 5 minutos a potencia máxima (el tiempo puede variar según el equipo).

Dejar reposar 1 minuto antes de consumir.

Tips para que salga perfecto

No llenar demasiado el recipiente: la mezcla crece durante la cocción.

Si no tenés harina leudante, podés usar harina común y agregar 1 cucharadita de polvo de hornear.

Se puede sumar chips de chocolate, ralladura de limón o dulce de leche en el centro para variar el sabor.

Además de ser una alternativa práctica, este tipo de preparaciones también invita a experimentar en la cocina con lo que haya a mano, sin necesidad de técnicas complejas ni equipamiento especial.