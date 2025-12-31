Bombones helados de frutilla y coco: el snack fresco y saludable que se vuelve furor en días de calor

Lista de Ingredientes Frutillas: 10 unidades Coco rallado: 4 cucharadas Chocolate: 100 gramos

Con un puñado de ingredientes y apenas unos minutos de preparación, los bombones helados de frutilla y coco se ganaron un lugar entre las recetas más compartidas. Ideales para el verano, son frescos, livianos y una alternativa casera frente a los postres industrializados. La propuesta fue compartida por la nutricionista Erika Acosta.

Cómo se preparan

Procesar y mezclar. Colocar las frutillas junto con el coco rallado y procesar hasta lograr una pasta homogénea. Llevar la preparación a un recipiente apto para freezer. Freezar. Dejar reposar al menos una hora. Cortar y servir. Retirar, cortar en cuadraditos y servir.

Para un toque extra, se pueden bañar con chocolate fundido, aunque también resultan deliciosos solos.

Una opción apta para todos los gustos

Además de ser fáciles y económicos, permiten sumar variaciones: se pueden combinar con banana, cubrir con chocolate amargo o agregar semillas para mayor crocancia. La clave está en aprovechar frutas de estación y priorizar ingredientes simples.