Bombones helados de banana: un snack saludable, low carb y con solo 3 ingredientes

Lista de Ingredientes Banana madura: 1 Chocolate: 20 gr aceite de coco virgen: 1 cucharadita

Fáciles, frescos y sin culpas. Los bomboncitos helados de banana se volvieron una de las recetas caseras más compartidas por su practicidad: se preparan en minutos, requieren solo tres ingredientes y son ideales para el verano o para acompañar el mate. Además, no llevan azúcar agregada y resultan una alternativa low carb para quienes buscan opciones más livianas.

Estos bocaditos fueron compartidos por usuarias de comunidades culinarias online y recibieron decenas de reacciones por su sabor y su practicidad. La clave está en congelar la banana previamente y cubrirla con chocolate amargo, que se solidifica al instante.

Paso a paso

1. Preparar la base

Pisar la banana con un tenedor, colocar pequeñas porciones en moldecitos y llevar al freezer durante unas 4 horas, hasta que queden firmes.

2. Derretir el chocolate

Fundir el chocolate junto con el aceite de coco a baño María o en microondas en tandas cortas.

3. Bañar los bocaditos

Desmoldar la banana congelada y sumergir cada pieza en el chocolate derretido. El frío hará que el baño se endurezca de inmediato.

4. Listos para disfrutar

Volver a enfriar unos minutos y servir.

Tips para que salgan perfectos