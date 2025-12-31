Bombones helados de banana: un snack saludable, low carb y con solo 3 ingredientes
Un postre rápido y saludable que se prepara con solo tres ingredientes y se disfruta bien frío.
Lista de Ingredientes
Banana madura: 1
Chocolate: 20 gr
aceite de coco virgen: 1 cucharadita
Fáciles, frescos y sin culpas. Los bomboncitos helados de banana se volvieron una de las recetas caseras más compartidas por su practicidad: se preparan en minutos, requieren solo tres ingredientes y son ideales para el verano o para acompañar el mate. Además, no llevan azúcar agregada y resultan una alternativa low carb para quienes buscan opciones más livianas.
Estos bocaditos fueron compartidos por usuarias de comunidades culinarias online y recibieron decenas de reacciones por su sabor y su practicidad. La clave está en congelar la banana previamente y cubrirla con chocolate amargo, que se solidifica al instante.
Paso a paso
1. Preparar la base
Pisar la banana con un tenedor, colocar pequeñas porciones en moldecitos y llevar al freezer durante unas 4 horas, hasta que queden firmes.
2. Derretir el chocolate
Fundir el chocolate junto con el aceite de coco a baño María o en microondas en tandas cortas.
3. Bañar los bocaditos
Desmoldar la banana congelada y sumergir cada pieza en el chocolate derretido. El frío hará que el baño se endurezca de inmediato.
4. Listos para disfrutar
Volver a enfriar unos minutos y servir.
Tips para que salgan perfectos
- Cuanto más amargo el chocolate, menos azúcar tendrá el resultado final.
- Podés sumar ralladura de naranja, coco seco o semillas antes de que solidifique el chocolate.
- Guardalos en un recipiente hermético en el freezer y consumilos dentro de la semana.
