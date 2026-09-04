La torta de manzana que se prepara en minutos y queda húmeda y esponjosa

Cuando llega el fin de semana, nada mejor que una receta casera que no demande demasiado tiempo en la cocina. Esta torta de manzana es una de esas opciones simples que se pueden preparar en pocos minutos, con ingredientes que suelen estar en casa y sin necesidad de batidor eléctrico.

Sí, podemos armarla como nota-receta con gancho de fin de semana y foco en que sea rápida, casera y húmeda.

Ingredientes

2 manzanas

2 huevos

120 g de azúcar

100 ml de aceite

120 ml de leche

200 g de harina leudante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

Para la superficie

1 manzana

1 cucharada de azúcar

Canela a gusto

Preparación

1. Preparar las manzanas

Pelá dos manzanas y cortalas en cubitos pequeños. La tercera, que se utilizará para decorar, cortala en láminas finas.

2. Hacer la mezcla

En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregá el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

3. Incorporar los secos

Sumá la harina leudante, la canela y la pizca de sal. Mezclá suavemente hasta obtener una preparación homogénea, sin batir de más.

4. Agregar la manzana

Incorporá los cubitos de manzana y mezclá para distribuirlos bien por toda la preparación.

5. Llevar al molde

Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Acomodá por encima las láminas de manzana y espolvoreá con azúcar y un poco de canela.

6. Hornear

Llevá a horno precalentado a 180 °C durante 35 a 45 minutos, hasta que esté dorada y al pinchar el centro con un palillo salga limpio.

El secreto para que quede húmeda

La clave está en no cocinarla de más. Además, la manzana aporta humedad durante la cocción, por eso conviene utilizar frutas jugosas y cortarlas en cubitos pequeños para que se integren bien en la masa.

Dejala reposar unos minutos antes de desmoldar. Se puede servir tibia, sola o con un poco de azúcar impalpable por encima.