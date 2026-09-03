Budín de naranja y chocolate blanco: una combinación suave y tentadora

La frescura y el perfume de la naranja se combinan con la dulzura del chocolate blanco en este budín casero, de miga húmeda y textura suave. Es una receta sencilla, ideal para acompañar el café o el mate y también para aprovechar las naranjas de estación.

Ingredientes

2 huevos

150 g de azúcar

100 ml de aceite neutro

120 ml de jugo de naranja

Ralladura de 1 naranja

200 g de harina leudante

80 g de chocolate blanco picado

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Para la cobertura

100 g de chocolate blanco

2 cucharadas de jugo de naranja

Ralladura de naranja

Preparación

Para comenzar, precalentar el horno a 170 °C y preparar una budinera con un poco de manteca y harina.

En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una preparación más clara y aireada. Incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja y la esencia de vainilla.

Agregar la harina leudante previamente tamizada junto con la pizca de sal. Mezclar con movimientos suaves hasta integrar los ingredientes, sin batir de más.

Por último, sumar el chocolate blanco picado. Un pequeño truco para evitar que los trozos se acumulen en el fondo del budín es pasarlos previamente por un poco de harina.

Volcar la preparación en la budinera y cocinar durante 40 a 50 minutos, aproximadamente. Para comprobar que está listo, insertar un palillo en el centro: debe salir limpio o con algunas migas húmedas.

Retirar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar.

Una cobertura que le da el toque final

Para terminar, derretir el chocolate blanco a baño María o en el microondas, utilizando intervalos cortos para evitar que se queme. Agregar de a poco el jugo de naranja y mezclar hasta obtener una cobertura lisa.

Cubrir el budín una vez frío y decorar con ralladura de naranja.

El resultado es un budín aromático, con el sabor cítrico de la naranja y pequeños trozos de chocolate blanco que aportan dulzura en cada bocado.