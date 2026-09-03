Budín de naranja y chocolate blanco: una combinación suave y tentadora
Un budín húmedo y aromático que combina el sabor fresco de la naranja con la dulzura del chocolate blanco. Una receta fácil, ideal para acompañar el mate o el café y disfrutar de algo casero.
La frescura y el perfume de la naranja se combinan con la dulzura del chocolate blanco en este budín casero, de miga húmeda y textura suave. Es una receta sencilla, ideal para acompañar el café o el mate y también para aprovechar las naranjas de estación.
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 g de azúcar
- 100 ml de aceite neutro
- 120 ml de jugo de naranja
- Ralladura de 1 naranja
- 200 g de harina leudante
- 80 g de chocolate blanco picado
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Para la cobertura
- 100 g de chocolate blanco
- 2 cucharadas de jugo de naranja
- Ralladura de naranja
Preparación
- Para comenzar, precalentar el horno a 170 °C y preparar una budinera con un poco de manteca y harina.
- En un bowl, batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una preparación más clara y aireada. Incorporar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja y la esencia de vainilla.
- Agregar la harina leudante previamente tamizada junto con la pizca de sal. Mezclar con movimientos suaves hasta integrar los ingredientes, sin batir de más.
- Por último, sumar el chocolate blanco picado. Un pequeño truco para evitar que los trozos se acumulen en el fondo del budín es pasarlos previamente por un poco de harina.
- Volcar la preparación en la budinera y cocinar durante 40 a 50 minutos, aproximadamente. Para comprobar que está listo, insertar un palillo en el centro: debe salir limpio o con algunas migas húmedas.
- Retirar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar.
Una cobertura que le da el toque final
Para terminar, derretir el chocolate blanco a baño María o en el microondas, utilizando intervalos cortos para evitar que se queme. Agregar de a poco el jugo de naranja y mezclar hasta obtener una cobertura lisa.
Cubrir el budín una vez frío y decorar con ralladura de naranja.
El resultado es un budín aromático, con el sabor cítrico de la naranja y pequeños trozos de chocolate blanco que aportan dulzura en cada bocado.
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