Vaca Muerta en Houston: «Las inversiones en energía representan una transformación para Argentina»

Desde uno de los hoteles más elegantes de Houston como es el Post Oak, la industria petrolera de Argentina, con Vaca Muerta a la cabeza, desarrolla durante todo este jueves un encuentro especial organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG). En las primeras charlas, fue la secretaria de Energía de la Nación, Marían Tettamanti, la que puso en dimensión de qué se está hablando al marcar que «las inversiones en energía representan una transformación para Argentina».

El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida de Carola Rawson, la presidente de la sede Houston del IAPG quien recordó que esta es la quinta edición del encuentro en Houston, que este año se denominó Shale In Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the world.

Tras ella el embajador de Argentina en los Estados Unidos, Alec Oxenford, remarcó la importancia que ha tomado Vaca Muerta en la agenda internacional, por lo que marcó que «Houston es el lugar indicado para mostrar esto porque es el eje de la energía de los Estados Unidos, y su desarrollo en el shale».

«Algo importante está pasado en Argentina, los recursos naturales son más que importantes, además de los enormes recursos del shale, tenemos litio y cobre. En los últimos tres años Argentina ha aplicado disciplina y ha dado el cambio en su macroeconomía más importante y con regulaciones que dan predictibilidad y estabilidad a las inversiones», marcó el embajador.

Oxenford planteó que «hoy están los recursos y el marco para el desarrollo de la energía en Argentina que tiene a Vaca Muerta en el centro de todo». Y sumó que «la siguiente etapa es conectar Vaca Muerta, su producción, con el mundo, el petróleo, el gas, el gas natural licuado (GNL)».

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«Las inversiones representan una transformación para Argentina y y en el caso del GNL son las más grandes que hemos visto en el país», enfatizó el embajador que llamó al público norteamericano presente en el imponente hotel Post Oak a «mirar lo que está pasando en Argentina, en Vaca Muerta», para participar e invertir en el desarrollo.

Tras el embajador, la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, hizo un repaso de las acciones que se vienen realizando para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta ya que recordó que «tiene tantos recursos que necesita sí o sí las exportaciones para poder desarrollarse».

En ese sentido, Tettamanti explicó que desde el Estado el rol de apoyo «es construir un contexto lo suficientemente confiable para que todas las inversiones necesarias vengan a la Argentina y el gobierno de Milei dió un giro de 180 grados en las políticas públicas porque veníamos de años de reclamar bienestar general y hacer lo opuesto para que ocurriera».

Por eso marcó que «los ejes claros del gobierno son lo macroeconómico, porque son las bases para construir todo lo demás. Sobre esa base las regulaciones y leyes que den seguridad jurídica a las inversiones que comenzaron la Ley Bases que en hidrocarburos cambió el paradigma para dejar de hablar de autoconsumo que es un sinsentido».

Tettamanti anunció que «no vamos a renovar los contratos del Plan Gas.Ar, los privados se van a tener que poner de acuerdo», ya que enfatizó que el eje de trabajo es «menos presencia del Estado y más de los privados».