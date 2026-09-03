Entró a una casa, amenazó al dueño con un arma y recibió cuatro años de prisión efectiva en Neuquén

Luciano Nicolás Riquelme fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y declarado reincidente tras reconocer su responsabilidad en tres hechos cometidos entre agosto y noviembre de 2025 en Neuquén. La condena surgió de un acuerdo entre la fiscalía y la defensa presentado durante una audiencia de procedimiento abreviado.

La asistente letrada Nadia Pérez solicitó la homologación del acuerdo, que contempló los delitos de encubrimiento por receptación dolosa, robo agravado por escalamiento y portación ilegal de un arma de fuego, en concurso real con violación de domicilio y amenazas agravadas. El juez Luciano Hermosilla aprobó el acuerdo y declaró penalmente responsable al acusado.

Una moto robada y dos bicicletas

El primero de los hechos ocurrió el 25 de agosto de 2025. Según la acusación, Riquelme recibió y mantuvo en su poder una motocicleta Mondial que había sido sustraída de la vía pública, en Almirante Brown al 500 de Neuquén.

Personal de la Comisaría 41 lo interceptó cuando circulaba sin casco ni patente. El acusado intentó escapar, pero fue demorado. Los policías constataron que el tambor de encendido estaba puenteado y secuestraron el rodado.

El segundo episodio ocurrió el 8 de noviembre, cerca de las 22:45. Riquelme ingresó al patio de una vivienda luego de escalar una medianera de 2,10 metros, rompió los candados de un sector de resguardo y sustrajo dos bicicletas. Las cámaras de seguridad registraron su ingreso y salida y una de las bicicletas fue recuperada posteriormente.

Entró a una casa y apuntó al dueño

Al día siguiente, el 9 de noviembre alrededor de las 9, ocurrió el tercer hecho. De acuerdo con la acusación, Riquelme ingresó sin autorización a una vivienda de Neuquén y fue sorprendido por el propietario.

El hombre quedó acorralado por los perros de la víctima y, en ese momento, extrajo un revólver calibre .22. Le apuntó al dueño en el pecho y lo amenazó. El propietario logró quitarle el arma y, junto con un vecino, lo redujo hasta la llegada de la Policía.

La pericia balística determinó que el revólver era apto para disparar. Además, la Agencia Nacional de Materiales Controlados estableció que Riquelme no tenía autorización para tener ni portar armas.

El acuerdo y la pena

Durante la audiencia, el acusado reconoció su responsabilidad en los tres legajos y aceptó la pena de cuatro años de prisión efectiva. La fiscalía también pidió que fuera declarado reincidente por primera vez.

Pérez solicitó que quedara detenido de inmediato mediante la renuncia a los plazos de impugnación, pero la defensa se opuso para utilizar los diez días hábiles previstos legalmente y procurar resolver las condiciones de alojamiento.

Finalmente, el juez Hermosilla homologó el acuerdo, impuso la pena de cuatro años de prisión efectiva y declaró la primera reincidencia de Riquelme.