Impuestos a los combustibles: la mayoría de los legisladores rionegrinos apoyan el reclamo de Martín Soria

Las iniciativas fueron presentadas por el bloque Vamos con Todos. Foto: Marcelo Ochoa.

La mayoría de los integrantes de la Legislatura de Río Negro aprobó los proyectos de Comunicación y Declaración presentados por el bloque Vamos con Todos dirigidos al Congreso Nacional en respaldo al tratamiento, debate y sanción del proyecto presentado por el senador nacional Martín Soria para modificar el reparto de los fondos que se recaudan a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

La iniciativa de Soria propone una asignación específica del 5% del total para las provincias que suscriban convenios para gestionar tramos de rutas nacionales y elevar del 10,40% al 26,98% el el monto coparticipable del producido de ese impuesto.

El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, destacó la importancia que la Legislatura se pronuncie sobre una cuestión que consideró «central frente al deterioro de las rutas nacionales y la intención del Gobierno nacional de transferir responsabilidades a las provincias».

«No podemos aceptar que Río Negro se haga cargo de las rutas nacionales sin los recursos que los propios rionegrinos aportan cada vez que cargan combustible» dijo Berros y agregó que «si la Nación pretende que las provincias se hagan cargo de las rutas nacionales, tiene que transferir los recursos necesarios para mantenerlas en condiciones».

Los proyectos fueron respaldados por las bancadas de PJ Nuevo–Encuentro, Juntos Somos Río Negro, UCR y CC ARI Cambiemos.

La propuesta de Martín Soria

A partir de la iniciativa de Soria la distribución de los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos se realizaría de esta manera:

10,40% para el Tesoro Nacional.

15,07% para el Fondo Nacional de la Vivienda.

26,98% para las Provincias.

28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social, destinado a las obligaciones previsionales nacionales.

4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.

7% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.

2,55% como Compensación para el Transporte Público.

5% para las Provincias con convenios de transferencia de gestión de rutas nacionales.

El artículo 2 del proyecto establece que «la distribución de los fondos deberá hacerse proporcionalmente en función de los kilómetros de rutas nacionales» en cada provincia para «garantizar el normal funcionamiento y reparación de la infraestructura nacional alcanzada» por los convenios firmados entre Nación y las provincias.