Cheesecake: la receta con crumble bajo en azúcar para una merienda inolvidable

Un cheesecake ideal para acompañar el café y convertir cualquier merienda en un momento especial. Foto ilustrativa.

Hay combinaciones que nunca fallan y la de manzana, canela y crumble es una de ellas. En esta versión se suma la suavidad de un cheesecake para lograr un postre cremoso, aromático y con una cubierta crocante irresistible.

La receta es ideal para acompañar el café o el té y tiene un detalle especial: el crumble lleva poca cantidad de azúcar, por lo que permite disfrutar de todo el sabor de las manzanas y las especias sin que el resultado sea excesivamente dulce.

Ingredientes

Para la base

180 g de galletitas de vainilla o tipo María

70 g de manteca derretida

1 cucharadita de canela

Para el relleno

500 g de queso crema

2 huevos

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 manzanas

1 cucharadita de canela

1 cucharada de jugo de limón

1 cucharada de maicena

Para el crumble

80 g de harina

50 g de avena

35 g de manteca fría

25 g de azúcar

1 cucharadita de canela

1 pizca de sal

Paso a paso

1. Preparar la base

Triturar las galletitas hasta obtener una textura similar a la arena. Mezclarlas con la manteca derretida y la canela.

Volcar la preparación en un molde desmontable de aproximadamente 20 cm de diámetro y presionar bien para formar una base pareja.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 8 minutos. Retirar y dejar enfriar.

2. Preparar las manzanas

Pelar las manzanas y cortarlas en cubitos pequeños. Mezclarlas con la canela, el jugo de limón y la maicena.

Reservar mientras se prepara el relleno.

3. Hacer el cheesecake

Batir suavemente el queso crema con el azúcar y la esencia de vainilla. Incorporar los huevos de a uno, sin batir en exceso.

Agregar aproximadamente la mitad de las manzanas y mezclar con una espátula.

Volcar el relleno sobre la base de galletitas y distribuir por encima el resto de las manzanas.

4. Preparar el crumble

En un recipiente colocar la harina, la avena, el azúcar, la canela y la pizca de sal.

Agregar la manteca fría en cubitos y trabajar con las puntas de los dedos hasta formar un arenado con algunos grumos.

Distribuir el crumble sobre toda la superficie del cheesecake.

5. Hornear

Llevar a horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 45 a 55 minutos.

El centro debe quedar ligeramente firme en los bordes pero todavía con un pequeño movimiento en el centro.

Apagar el horno y dejar el cheesecake dentro durante unos 20 minutos con la puerta entreabierta. Después, llevar a la heladera durante al menos 4 horas, aunque lo ideal es dejarlo enfriar toda la noche.

El secreto para que quede perfecto

Para conseguir un cheesecake cremoso es importante no batir demasiado la mezcla una vez incorporados los huevos. El exceso de aire puede hacer que la preparación se infle durante la cocción y luego se agriete al enfriarse.

El crumble, en cambio, debe quedar irregular: algunos trozos pequeños y otros más grandes son los que le aportan esa textura crocante que contrasta con el relleno suave.

Antes de servir, se puede espolvorear apenas con canela o acompañar cada porción con unas láminas finas de manzana.