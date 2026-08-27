Mini buñuelos de brócoli: la receta fácil y saludable que se prepara en pocos minutos
Una opción simple y sabrosa para comer más verduras: lleva pocos ingredientes, se hace en sartén u horno y queda dorada por fuera y tierna por dentro.
Los mini buñuelos de brócoli son una alternativa práctica para sumar verduras a las comidas de todos los días. Dorados por fuera y tiernos por dentro, se preparan con pocos ingredientes y pueden servirse como entrada, acompañamiento o incluso como una opción para una picada.
Además, son una buena manera de aprovechar el brócoli que quedó en la heladera. La preparación es sencilla y no requiere demasiado tiempo: basta con cocinar ligeramente la verdura, mezclarla con el resto de los ingredientes y formar pequeñas porciones.
Ingredientes para los mini buñuelos de brócoli
- 1 brócoli mediano
- 2 huevos
- ½ taza de harina
- ½ taza de queso rallado
- 1 diente de ajo picado o rallado
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Una pizca de nuez moscada, opcional
- Aceite para cocinar
Cómo preparar mini buñuelos de brócoli
Primero, lavar bien el brócoli y separarlo en pequeños ramilletes. Cocinarlo al vapor o en agua hirviendo durante unos minutos, hasta que esté tierno pero sin llegar a desarmarse.
Escurrir muy bien y dejar enfriar unos minutos. Luego, picarlo finamente con un cuchillo o aplastarlo ligeramente con un tenedor. No es necesario convertirlo en puré: dejar algunos pequeños trozos ayuda a conseguir una mejor textura.
Colocar el brócoli en un recipiente y agregar los huevos, el queso rallado, el ajo, la sal, la pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada.
Incorporar la harina poco a poco y mezclar hasta conseguir una preparación húmeda pero suficientemente consistente como para tomar pequeñas porciones con una cuchara.
El secreto para que queden dorados y crocantes
Calentar una sartén con una pequeña cantidad de aceite. Tomar cucharaditas de la preparación y colocarlas sobre la superficie caliente, formando mini buñuelos.
Cocinar durante aproximadamente 2 o 3 minutos de cada lado, hasta que estén bien dorados. Retirar y colocar sobre papel absorbente.
También pueden prepararse en el horno. En ese caso, disponer pequeñas porciones sobre una placa ligeramente aceitada y cocinar a 200 °C durante unos 15 a 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de la cocción.
Con qué acompañarlos
Los mini buñuelos de brócoli quedan especialmente bien acompañados con una salsa de yogur y limón, queso crema condimentado, mayonesa de ajo o una salsa de tomate casera.
Se pueden comer recién hechos, cuando están más crocantes, aunque también resultan prácticos para guardar en la heladera y recalentar antes de servir.
Tip: para darles todavía más sabor se puede sumar mozzarella en pequeños cubos, cebolla picada, perejil o un toque de pimentón a la mezcla.
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