Buñuelos de acelga superlivianos: la receta saludable y rápida que te salva la cena en 20 minutos

El clásico buñuelo de acelga frito es delicioso, pero a menudo se siente pesado y empapado en aceite. La buena noticia es que existe una versión liviana, económica y súper rápida que se volvió viral en redes por su sencillez y sabor.

Esta adaptación saludable reemplaza la fritura por una cocción al horno y utiliza ingredientes estratégicos para mejorar el valor nutricional sin sacrificar la textura crujiente. Es la excusa perfecta para sumar más verde a la mesa sin complicarse.

El cambio de la harina común por harina integral y la incorporación de queso magro le dan más cuerpo y una capa crujiente irresistible, haciéndolos perfectos para el batch Booking o para improvisar una comida.

El truco del horno para hacer buñuelos saludables: crujientes por fuera, tiernos por dentro

La base de esta receta «low fat» es cocinar los buñuelos en una placa con solo un toque de rocío vegetal. Esto permite que el exterior se dore y quede crocante, mientras que el interior se mantiene suave y tierno.

Esta no es solo una opción para sumar fibra y vitaminas; es un truco de cocina inteligente para quienes tienen poco tiempo. Se preparan en minutos y se cocinan solos.

Menos aceite: Eliminamos la fritura profunda, bajando el contenido de grasa.

Más proteína: El huevo y el queso magro aportan un extra proteico.

Listos en 20 minutos: Ideal para la cena de un día de semana o un brunch saludable.

La lista de ingredientes que tenés en casa y el paso a paso detallado para hacer buñuelos saludables y rápido

Para que esta receta sea un éxito, la elección de la acelga es crucial: buscá hojas frescas y vibrantes. Pero la lista completa de ingredientes es:

1 atado de acelga fresca (bien lavada)

2 huevos

3 cucharadas de harina integral

1 diente de ajo picado

30 gramos de queso rallado magro

Sal y pimienta (a gusto)

Rocío vegetal (para la cocción)

El paso más importante es asegurar que la acelga esté lo más seca posible. Esto es lo que garantiza que los buñuelos queden firmes y no se desarmen en el horno.