Ensalada refrescante de pepino, yogur y menta: receta rápida para el calor

Cuando el termómetro explota y se impone la ola de calor, como en esta última semana, lo menos que queremos es prender el horno. En estos días agobiantes, el cuerpo pide hidratación y comidas livianas que no caigan pesadas. Por eso, esta ensalada de pepino, yogur y menta se convierte en el comodín perfecto de la semana: es fresca, se prepara en tiempo récord y lleva ingredientes que seguro tenés en casa o conseguís fácil en la verdulería.

Más que una simple ensalada, este plato juega en el límite con una crema fría (al estilo del tzatziki griego), lo que la hace súper versátil: funciona como un almuerzo light, una guarnición para acompañar una carne fría o incluso como un dip para picotear antes de la cena.

¿El secreto? El equilibrio entre la acidez del yogur y el perfume de la menta, sumado a una técnica clave para que el pepino mantenga su crunch sin aguar la preparación. Tomá nota de esta receta salvadora.

Receta fresca: ingredientes para la ensalada de pepino, yogur y menta

Para armar esta ensalada de pepino, yogur y menta en menos de 15 minutos, vas a necesitar:

Pepinos: 2 medianos (aprox. 400 g).

2 medianos (aprox. 400 g). Yogur: 2 potes de yogur natural (sin azúcar) o estilo griego si buscás más cremosidad (250 g en total).

2 potes de yogur natural (sin azúcar) o estilo griego si buscás más cremosidad (250 g en total). Ajo: 1 diente pequeño (clave para el sabor).

1 diente pequeño (clave para el sabor). Limón: 1 cucharada de jugo fresco.

1 cucharada de jugo fresco. Aceite: 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra. Hierbas: 6-8 hojas de menta fresca.

6-8 hojas de menta fresca. Condimentos: Sal a gusto y pimienta (blanca o negra, opcional).

Receta fresca: paso a paso, cómo hacer la ensalada de pepino, yogur y menta

La clave de esta ensalada de pepino, yogur y menta no es solo mezclar, sino preparar bien el ingrediente principal para que la textura sea increíble.

Seguí estas instrucciones:

Prepará los pepinos: pelalos y cortalos según tu preferencia. Para una textura más suave, rallalos; si preferís sentir los trozos, cortalos en rodajas bien finas o cubitos chicos. El truco del chef (fundamental): colocá el pepino ya cortado en un colador y echale un poco de sal. Dejalo reposar unos minutos. Esto hace que suelte el exceso de agua. Después, presionalo suavemente con una cuchara para escurrirlo bien. Este paso es vital para que la ensalada quede cremosa y no se vuelva una sopa. Armá la base: en un bol grande, mezclá los yogures con el diente de ajo rallado (bien finito), la cucharada de jugo de limón, el aceite de oliva y las hojas de menta picadas chiquitas. Integrá todo: sumá el pepino ya escurrido a la mezcla de yogur y revolvé bien hasta que se integre todo. Sazoná: probá la preparación y ajustá la sal si es necesario. Si te gusta, agregale un toque de pimienta recién molida. Golpe de frío: antes de servir, mandala a la heladera al menos 5 minutos. Esto intensifica la frescura y asienta los sabores.

Recetas frescas: tips para servir la ensalada de pepino, yogur y menta