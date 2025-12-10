Cómo hacer postre borracho de vainillas sin horno y sin gluten: receta paso a paso

Con pocos ingredientes y sin encender el horno, este tradicional postre de vainillas vuelve a ocupar un lugar especial en las mesas familiares. En su versión sin TACC, mantiene su sabor característico y su textura suave, ideal para quienes necesitan alternativas libres de gluten sin resignar placer.

El llamado «postre borracho de vainillas» es uno de esos clásicos que atraviesan generaciones. Su éxito se explica por la simpleza: vainillas humedecidas en licor —o en una mezcla sin alcohol para los más chicos—, capas de crema batida y dulce de leche, y un reposo en frío que lo transforma en un postre fresco, económico y muy fácil de preparar.

Receta de postre borracho de vainillas sin TACC

1–2 paquetes de vainillas sin TACC

1 taza de leche mezclada con licor dulce sin TACC (coñac, ron, oporto o crema de whisky aptos)

Opción sin alcohol: leche con unas gotas de esencia de vainilla.

400 g de dulce de leche sin TACC (preferentemente repostero)

400 cc de crema de leche

2–3 cucharadas de azúcar

Opcional: chocolate rallado sin TACC o cacao amargo sin TACC

Preparación

1. Batir la crema

Batir la crema con el azúcar hasta obtener una textura firme pero no rígida.

2. Integrar con el dulce de leche

Mezclar la crema batida con la mitad del dulce de leche hasta formar una crema homogénea. Se puede reservar dulce de leche para hacer capas más definidas.

3. Preparar el baño de vainillas

Combinar la leche con el licor. Pasar cada vainilla de forma rápida para que absorba líquido sin desarmarse.

4. Armar el postre

En una fuente, colocar una capa de vainillas humedecidas. Cubrir con una capa de la crema. Repetir el procedimiento hasta completar, terminando con crema.

5. Enfriar antes de servir

Llevar a la heladera al menos tres horas. También se puede llevar al freezer 30–40 minutos para un resultado más firme.

6. Toque final

Finalizar con chocolate rallado o cacao amargo sin TACC antes de llevar a la mesa.