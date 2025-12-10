ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Tendencias

Cómo hacer pan dulce de chocolate y naranja al estilo de los mejores cocineros argentinos

Paso a paso, de la masa previa al glasé de naranja, todo lo que necesitás saber para lograr un pan dulce perfecto.

Redacción

Por Redacción

Un pan dulce esponjoso, aromático y lleno de chocolate y naranja. Imagen generada con IA.

Un pan dulce esponjoso, aromático y lleno de chocolate y naranja. Imagen generada con IA.

Con las fiestas cada vez más cerca, muchos hogares buscan renovar el clásico pan dulce y una de las versiones que más circula este año es la de chocolate y naranja. Esta receta, difundida por Cocineros Argentinos, combina técnicas tradicionales con sabores intensos que logran un pan dulce esponjoso, aromático y perfecto para la mesa navideña.

La receta para lograr un buen pan dulce:

Masa previa:

  • Harina 0000: 150 g
  • Leche: 120 cc
  • Miel: 1 cda
  • Levadura fresca: 10 g

Masa de pan dulce:

  • Leche: 100 cc
  • Levadura: 40 g
  • Agua: 50 cc
  • Huevo: 2
  • Ralladura de naranja: 1 cda
  • Miel: 1 cda
  • Esencia de vainilla: 1 cdta
  • Harina 0000: 425 g
  • Azúcar: 100 g
  • Sal fina: ½ cdta
  • Manteca: 100 g

Pintar:

  • Huevo: 1

Relleno:

  • Chips de chocolate: 200 g
  • Cáscara de naranja confitada: 100 g

Decoración:

  • Glasé de naranja: 250 g

La preparación combina la técnica clásica del pan dulce argentino con ingredientes que potencian su aroma y sabor. Primero se realiza una masa previa que permite que el pan quede más esponjoso. Luego se elabora la masa principal, incorporando manteca, huevos y esencia de vainilla, que aportan suavidad y aroma.

El relleno de chocolate y naranja confitada da un toque distintivo, mientras que el glasé de naranja permite una decoración brillante y fresca.


Temas

Año nuevo

Navidad

Pan dulce

Con las fiestas cada vez más cerca, muchos hogares buscan renovar el clásico pan dulce y una de las versiones que más circula este año es la de chocolate y naranja. Esta receta, difundida por Cocineros Argentinos, combina técnicas tradicionales con sabores intensos que logran un pan dulce esponjoso, aromático y perfecto para la mesa navideña.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios