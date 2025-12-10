Cómo hacer pan dulce de chocolate y naranja al estilo de los mejores cocineros argentinos
Paso a paso, de la masa previa al glasé de naranja, todo lo que necesitás saber para lograr un pan dulce perfecto.
Con las fiestas cada vez más cerca, muchos hogares buscan renovar el clásico pan dulce y una de las versiones que más circula este año es la de chocolate y naranja. Esta receta, difundida por Cocineros Argentinos, combina técnicas tradicionales con sabores intensos que logran un pan dulce esponjoso, aromático y perfecto para la mesa navideña.
La receta para lograr un buen pan dulce:
Masa previa:
- Harina 0000: 150 g
- Leche: 120 cc
- Miel: 1 cda
- Levadura fresca: 10 g
Masa de pan dulce:
- Leche: 100 cc
- Levadura: 40 g
- Agua: 50 cc
- Huevo: 2
- Ralladura de naranja: 1 cda
- Miel: 1 cda
- Esencia de vainilla: 1 cdta
- Harina 0000: 425 g
- Azúcar: 100 g
- Sal fina: ½ cdta
- Manteca: 100 g
Pintar:
- Huevo: 1
Relleno:
- Chips de chocolate: 200 g
- Cáscara de naranja confitada: 100 g
Decoración:
- Glasé de naranja: 250 g
La preparación combina la técnica clásica del pan dulce argentino con ingredientes que potencian su aroma y sabor. Primero se realiza una masa previa que permite que el pan quede más esponjoso. Luego se elabora la masa principal, incorporando manteca, huevos y esencia de vainilla, que aportan suavidad y aroma.
El relleno de chocolate y naranja confitada da un toque distintivo, mientras que el glasé de naranja permite una decoración brillante y fresca.
