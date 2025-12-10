Cómo hacer pan dulce de chocolate y naranja al estilo de los mejores cocineros argentinos

Con las fiestas cada vez más cerca, muchos hogares buscan renovar el clásico pan dulce y una de las versiones que más circula este año es la de chocolate y naranja. Esta receta, difundida por Cocineros Argentinos, combina técnicas tradicionales con sabores intensos que logran un pan dulce esponjoso, aromático y perfecto para la mesa navideña.

La receta para lograr un buen pan dulce:

Masa previa:

Harina 0000: 150 g

Leche: 120 cc

Miel: 1 cda

Levadura fresca: 10 g

Masa de pan dulce:

Leche: 100 cc

Levadura: 40 g

Agua: 50 cc

Huevo: 2

Ralladura de naranja: 1 cda

Miel: 1 cda

Esencia de vainilla: 1 cdta

Harina 0000: 425 g

Azúcar: 100 g

Sal fina: ½ cdta

Manteca: 100 g

Pintar:

Huevo: 1

Relleno:

Chips de chocolate: 200 g

Cáscara de naranja confitada: 100 g

Decoración:

Glasé de naranja: 250 g

La preparación combina la técnica clásica del pan dulce argentino con ingredientes que potencian su aroma y sabor. Primero se realiza una masa previa que permite que el pan quede más esponjoso. Luego se elabora la masa principal, incorporando manteca, huevos y esencia de vainilla, que aportan suavidad y aroma.

El relleno de chocolate y naranja confitada da un toque distintivo, mientras que el glasé de naranja permite una decoración brillante y fresca.