Cómo funciona la planta que almacena oro y podría cambiar el futuro de la minería

La idea parece salida de una novela de ciencia ficción: una planta capaz de «cultivar» oro. Sin embargo, detrás de ese concepto existe una investigación científica muy real que lleva años despertando el interés de botánicos, geólogos y especialistas en minería sostenible.

La protagonista de esta historia no fabrica oro ni lo genera mágicamente. Lo que hace es algo igual de sorprendente: absorbe diminutas partículas del metal presentes en el suelo y las almacena en sus tejidos, especialmente en hojas y tallos.

Este fenómeno forma parte de una disciplina conocida como fitominería, una técnica que busca aprovechar la capacidad natural de ciertas plantas para recuperar metales valiosos del terreno de una manera menos agresiva para el ambiente.

La sorprendente relación entre las plantas y el oro

Todo comienza en terrenos donde existen pequeñas concentraciones de oro dispersas bajo la superficie. En muchos casos, estas cantidades son tan reducidas que extraerlas mediante métodos tradicionales resulta costoso o directamente inviable.

Algunas especies vegetales, sin embargo, poseen una habilidad extraordinaria: pueden absorber minerales presentes en el suelo y transportarlos a través de sus raíces.

Entre las plantas estudiadas por los investigadores aparecen especies como el eucalipto y la mostaza india, capaces de captar partículas metálicas y almacenarlas durante su crecimiento.

Cómo logran acumular oro en sus hojas

Para que el proceso funcione, los científicos utilizan compuestos que ayudan a disolver las partículas de oro presentes en la tierra, permitiendo que las raíces las absorban junto con el agua y los nutrientes.

Una vez dentro de la planta, el metal se desplaza por su sistema vascular y queda retenido en forma de nanopartículas microscópicas.

Lo más llamativo es que la planta continúa desarrollándose normalmente. No se transforma en oro ni muestra cambios visibles, sino que actúa como un bioacumulador natural que concentra pequeñas cantidades del metal a lo largo de su ciclo de vida.

La verdad detrás de la «planta que produce oro»

Aunque la idea resulte fascinante, es importante aclarar un detalle fundamental: no se pueden cosechar pepitas de oro de las ramas ni de las hojas.

Para recuperar el metal acumulado, las plantas deben ser recolectadas y sometidas a procesos industriales específicos. Tras la cosecha, se incineran y las cenizas obtenidas contienen una concentración mucho mayor de oro que el suelo original.

Luego, mediante técnicas metalúrgicas convencionales, el metal puede separarse y refinarse.

Por eso, más que una planta que crea riqueza de la nada, se trata de una herramienta biológica capaz de recuperar recursos que de otro modo permanecerían dispersos en el ambiente.

Una alternativa más amigable con el planeta

El principal atractivo de la fitominería no está únicamente en el valor económico del oro recuperado, sino en su potencial ambiental.

A diferencia de la minería a cielo abierto, esta técnica requiere una intervención mucho menor sobre el paisaje y podría utilizarse para aprovechar antiguos relaves mineros o terrenos contaminados.

Además, los investigadores exploran la posibilidad de aplicar el mismo principio para recuperar otros metales estratégicos como platino, paladio y níquel, materiales fundamentales para diversas industrias tecnológicas.

¿Se puede cultivar en cualquier jardín?

A pesar de los titulares llamativos que suelen circular en internet, la respuesta es no.

La fitominería solo funciona en condiciones muy específicas: es necesario que el suelo contenga partículas de oro, que existan los tratamientos adecuados para volverlas absorbibles y que luego haya un proceso industrial para recuperar el metal.

Por eso, aunque la investigación resulta fascinante y abre nuevas posibilidades para el futuro, no significa que una planta en una maceta vaya a generar oro en casa.

Lo que sí demuestra es algo igual de interesante: que la naturaleza todavía guarda mecanismos sorprendentes capaces de inspirar nuevas formas de obtener recursos de manera más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.