Canela en las plantas: para qué sirve ponerla en las macetas y cómo usarla

La canela no solo sirve para cocinar. Su uso se popularizó entre los aficionados a la jardinería como un recurso casero para determinados problemas de las plantas. Qué beneficios se le atribuyen y cómo utilizarla sin exagerar.

Está en prácticamente todas las cocinas, pero desde hace tiempo la canela también ganó terreno entre quienes cuidan plantas y jardines. El truco consiste en colocar una pequeña cantidad sobre el sustrato de las macetas o utilizarla puntualmente después de realizar un corte.

¿Para qué sirve? Su popularidad está relacionada principalmente con los compuestos naturales presentes en la canela, como el cinamaldehído, que mostraron actividad antifúngica en diferentes investigaciones.

Sin embargo, hay una aclaración importante: la mayor parte de esa evidencia proviene de estudios realizados con extractos o compuestos de la canela en determinadas concentraciones, por lo que espolvorear la especia que tenemos en la cocina no garantiza el mismo resultado.

Para qué sirve poner canela en la tierra de las plantas

Según explican especialistas y publicaciones dedicadas a jardinería, uno de sus usos más extendidos es como complemento frente a la aparición de hongos superficiales, especialmente cuando el sustrato permanece demasiado húmedo.

También suele utilizarse después de podar una rama o cortar un esqueje. En esos casos se coloca apenas una pequeña cantidad sobre la zona del corte, con la intención de mantenerla seca y disminuir las posibilidades de contaminación durante los primeros días.

Otro uso popular consiste en colocar canela alrededor de las plantas para intentar mantener alejadas algunas hormigas y pequeños insectos, aunque su efectividad como repelente puede variar y no reemplaza un tratamiento específico cuando existe una plaga.

Cómo usar canela en las macetas

La clave está en no excederse con la cantidad. Si se quiere probar este recurso casero, alcanza con espolvorear ligeramente la superficie del sustrato en la zona que se desea tratar.

En esquejes o pequeños cortes, puede colocarse una pizca directamente sobre la herida antes de continuar con el proceso de plantación.

No es necesario cubrir completamente la tierra ni incorporar grandes cantidades. Más canela no significa mayor protección.

El error: creer que la canela reemplaza al fertilizante

La canela no funciona como abono ni aporta los nutrientes principales que una planta necesita para crecer. Tampoco soluciona problemas provocados por un riego excesivo, raíces dañadas o un sustrato con mal drenaje.

Si aparecen hongos de manera recurrente, antes de recurrir a cualquier remedio casero conviene revisar la frecuencia del riego, el drenaje de la maceta y la circulación de aire.

La canela puede utilizarse entonces como un recurso complementario y económico, pero no como una solución milagrosa. El cuidado básico de la planta sigue siendo la herramienta más importante para mantenerla saludable.