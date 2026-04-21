Chau olor a guardado: los 9 trucos simples para que tu ropa huela siempre a limpio
Aunque la ropa esté recién lavada, el placard puede arruinar su aroma. Con estos hábitos simples y efectivos, podés evitar el olor a encierro y mantener tus prendas frescas por más tiempo.
Abrís el placard y ahí está: ese olor a guardado que aparece incluso en prendas limpias. El problema no siempre es el lavado, sino lo que pasa después: falta de ventilación, humedad y malos hábitos de guardado.
La buena noticia es que con pequeños cambios podés evitarlo por completo. Estos 9 trucos funcionan de verdad y no requieren gastar de más.
No mezcles ropa “semi usada” con la limpia
Una prenda que usaste una sola vez puede parecer limpia, pero ya acumuló olores del ambiente o del cuerpo.
Error común: guardarla junto a ropa recién lavada.
Solución: crear una zona intermedia dentro del clóset para esas prendas.
Papel de seda perfumado: el tip chic
Al doblar ropa, colocá entre las capas papel de seda con tu fragancia favorita.
Aporta un aroma sutil y elegante sin saturar las telas.
Es ideal para ropa de uso ocasional.
Nada de plástico sellado
Las bolsas herméticas o plásticas retienen humedad, lo que genera olor.
Mejor alternativa: fundas de tela que permitan que la ropa respire.
Spray de lino casero
Un clásico fácil de hacer en casa:
- Agua destilada
- 10 gotas de aceite esencial
- Un chorrito de alcohol
Rociá apenas las prendas antes de guardarlas.
Bicarbonato: el desodorante del placard
El bicarbonato de sodio neutraliza olores sin perfumar.
Colocá un recipiente abierto dentro del clóset.
Dura semanas y es súper económico.
Bolsitas aromáticas naturales
Reemplazá los aromatizantes artificiales por opciones más suaves:
- Lavanda seca
- Cáscaras de cítricos con clavo
- Granos de café
- Arroz con aceite esencial
Perfuman sin invadir ni dañar las telas.
Limpieza profunda del placard
Al menos una vez por temporada:
- Vaciá todo
- Limpiá con vinagre blanco y agua
- Dejá ventilar varias horas
Clave: tu ropa absorbe el olor del lugar donde está.
Ventilá aunque no la uses
El aire estancado genera olor, incluso en ropa limpia.
Sacá las prendas cada tanto y colgalas al aire (sin sol directo).
El detalle que cambia todo
Muchas veces el problema no es la ropa, sino el entorno.
Con ventilación, orden y pequeños hábitos, el olor a guardado desaparece.
Lograr que tu ropa huela siempre bien no depende de perfumes caros, sino de cómo la guardás. Con estos trucos simples, tu placard puede pasar de oler a encierro a tener ese aroma fresco que se siente apenas abrís la puerta.
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