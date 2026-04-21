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Chau olor a guardado: los 9 trucos simples para que tu ropa huela siempre a limpio

Aunque la ropa esté recién lavada, el placard puede arruinar su aroma. Con estos hábitos simples y efectivos, podés evitar el olor a encierro y mantener tus prendas frescas por más tiempo.

Redacción

Por Redacción

Abrís el placard y ahí está: ese olor a guardado que aparece incluso en prendas limpias. El problema no siempre es el lavado, sino lo que pasa después: falta de ventilación, humedad y malos hábitos de guardado.

La buena noticia es que con pequeños cambios podés evitarlo por completo. Estos 9 trucos funcionan de verdad y no requieren gastar de más.

No mezcles ropa “semi usada” con la limpia

Una prenda que usaste una sola vez puede parecer limpia, pero ya acumuló olores del ambiente o del cuerpo.

Error común: guardarla junto a ropa recién lavada.
Solución: crear una zona intermedia dentro del clóset para esas prendas.

Papel de seda perfumado: el tip chic

Al doblar ropa, colocá entre las capas papel de seda con tu fragancia favorita.

Aporta un aroma sutil y elegante sin saturar las telas.
Es ideal para ropa de uso ocasional.

Nada de plástico sellado

Las bolsas herméticas o plásticas retienen humedad, lo que genera olor.

Mejor alternativa: fundas de tela que permitan que la ropa respire.

Spray de lino casero

Un clásico fácil de hacer en casa:

  • Agua destilada
  • 10 gotas de aceite esencial
  • Un chorrito de alcohol

Rociá apenas las prendas antes de guardarlas.

Bicarbonato: el desodorante del placard

El bicarbonato de sodio neutraliza olores sin perfumar.

Colocá un recipiente abierto dentro del clóset.
Dura semanas y es súper económico.

Bolsitas aromáticas naturales

Reemplazá los aromatizantes artificiales por opciones más suaves:

  • Lavanda seca
  • Cáscaras de cítricos con clavo
  • Granos de café
  • Arroz con aceite esencial

Perfuman sin invadir ni dañar las telas.

Limpieza profunda del placard

Al menos una vez por temporada:

  • Vaciá todo
  • Limpiá con vinagre blanco y agua
  • Dejá ventilar varias horas

Clave: tu ropa absorbe el olor del lugar donde está.

Ventilá aunque no la uses

El aire estancado genera olor, incluso en ropa limpia.

Sacá las prendas cada tanto y colgalas al aire (sin sol directo).

El detalle que cambia todo

Muchas veces el problema no es la ropa, sino el entorno.

Con ventilación, orden y pequeños hábitos, el olor a guardado desaparece.

Lograr que tu ropa huela siempre bien no depende de perfumes caros, sino de cómo la guardás. Con estos trucos simples, tu placard puede pasar de oler a encierro a tener ese aroma fresco que se siente apenas abrís la puerta.


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Truco casero

Abrís el placard y ahí está: ese olor a guardado que aparece incluso en prendas limpias. El problema no siempre es el lavado, sino lo que pasa después: falta de ventilación, humedad y malos hábitos de guardado.

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