Chau olor a guardado: los 9 trucos simples para que tu ropa huela siempre a limpio

Abrís el placard y ahí está: ese olor a guardado que aparece incluso en prendas limpias. El problema no siempre es el lavado, sino lo que pasa después: falta de ventilación, humedad y malos hábitos de guardado.

La buena noticia es que con pequeños cambios podés evitarlo por completo. Estos 9 trucos funcionan de verdad y no requieren gastar de más.

No mezcles ropa “semi usada” con la limpia

Una prenda que usaste una sola vez puede parecer limpia, pero ya acumuló olores del ambiente o del cuerpo.

Error común: guardarla junto a ropa recién lavada.

Solución: crear una zona intermedia dentro del clóset para esas prendas.

Papel de seda perfumado: el tip chic

Al doblar ropa, colocá entre las capas papel de seda con tu fragancia favorita.

Aporta un aroma sutil y elegante sin saturar las telas.

Es ideal para ropa de uso ocasional.

Nada de plástico sellado

Las bolsas herméticas o plásticas retienen humedad, lo que genera olor.

Mejor alternativa: fundas de tela que permitan que la ropa respire.

Spray de lino casero

Un clásico fácil de hacer en casa:

Agua destilada

10 gotas de aceite esencial

Un chorrito de alcohol

Rociá apenas las prendas antes de guardarlas.

Bicarbonato: el desodorante del placard

El bicarbonato de sodio neutraliza olores sin perfumar.

Colocá un recipiente abierto dentro del clóset.

Dura semanas y es súper económico.

Bolsitas aromáticas naturales

Reemplazá los aromatizantes artificiales por opciones más suaves:

Lavanda seca

Cáscaras de cítricos con clavo

Granos de café

Arroz con aceite esencial

Perfuman sin invadir ni dañar las telas.

Limpieza profunda del placard

Al menos una vez por temporada:

Vaciá todo

Limpiá con vinagre blanco y agua

Dejá ventilar varias horas

Clave: tu ropa absorbe el olor del lugar donde está.

Ventilá aunque no la uses

El aire estancado genera olor, incluso en ropa limpia.

Sacá las prendas cada tanto y colgalas al aire (sin sol directo).

El detalle que cambia todo

Muchas veces el problema no es la ropa, sino el entorno.

Con ventilación, orden y pequeños hábitos, el olor a guardado desaparece.



Lograr que tu ropa huela siempre bien no depende de perfumes caros, sino de cómo la guardás. Con estos trucos simples, tu placard puede pasar de oler a encierro a tener ese aroma fresco que se siente apenas abrís la puerta.