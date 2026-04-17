Vinagre blanco en el lavarropas: por qué recomiendan usarlo en lugar del suavizante

El vinagre ayuda a que las fibras queden más flexibles sin químicos pesados.

El vinagre blanco se volvió una alternativa cada vez más popular al suavizante tradicional en el lavarropas. Su uso no solo es económico, sino que también aporta varios beneficios para la ropa y el propio electrodoméstico.

Qué ventajas tiene frente al suavizante

Suaviza la ropa de forma natural: aunque no deja perfume, ayuda a que las fibras queden más flexibles sin químicos pesados.

aunque no deja perfume, ayuda a que las fibras queden más flexibles sin químicos pesados. Elimina malos olores: neutraliza olores persistentes como humedad, transpiración o encierro.

neutraliza olores persistentes como humedad, transpiración o encierro. No deja residuos: a diferencia de muchos suavizantes, no genera acumulación en las telas ni en el tambor.

a diferencia de muchos suavizantes, no genera acumulación en las telas ni en el tambor. Cuida la ropa: es ideal para prendas delicadas, toallas o ropa deportiva, ya que no tapa los poros de las telas.

es ideal para prendas delicadas, toallas o ropa deportiva, ya que no tapa los poros de las telas. Mantiene el lavarropas limpio: ayuda a evitar sarro, restos de detergente y bacterias dentro del equipo.

Cómo usarlo correctamente

Agregar entre media taza y una taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante

Utilizarlo en el ciclo de enjuague

No mezclarlo directamente con el detergente

El olor característico desaparece una vez que la ropa se seca, por lo que no queda impregnado.

En qué casos es especialmente útil

Ropa con olor fuerte o humedad

Toallas que perdieron suavidad

Prendas deportivas

Lavados de mantenimiento del lavarropas

Si bien es seguro para la mayoría de los tejidos, se recomienda evitar su uso frecuente en telas muy delicadas como seda o ciertas fibras especiales. Tampoco conviene combinarlo con productos químicos fuertes dentro del mismo lavado.

Como opción simple y natural, el vinagre blanco se posiciona como un reemplazo efectivo del suavizante, con beneficios tanto para la ropa como para el cuidado del lavarropas.