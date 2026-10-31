Cómo eliminar el mal olor de la rejilla de la cocina: el truco casero fácil y económico que pocos conocen

El mal olor que sale de la rejilla de la cocina es uno de esos problemas domésticos que pueden resultar difíciles de solucionar. Aunque los pisos estén limpios y la cocina perfectamente ordenada, a veces aparece un olor desagradable que parece provenir directamente del desagüe.

La buena noticia es que existen trucos caseros sencillos y económicos que pueden ayudar a neutralizar los olores leves, sin necesidad de recurrir inmediatamente a productos de limpieza agresivos.

Uno de los más conocidos utiliza bicarbonato de sodio y agua caliente, dos elementos habituales en cualquier hogar. Sin embargo, para que el resultado sea duradero, también es importante identificar qué provoca el olor.

Por qué sale mal olor de la rejilla de la cocina

Las rejillas y los desagües suelen acumular suciedad que no siempre queda a la vista. Con el uso cotidiano, pequeñas cantidades de grasa, restos de comida y residuos de limpieza pueden adherirse a las superficies.

Con el tiempo, estos materiales favorecen la formación de una película de microorganismos que puede generar olores desagradables.

Entre las causas más frecuentes aparecen:

Acumulación de grasa y restos orgánicos en el desagüe.

en el desagüe. Suciedad adherida a la rejilla o a sus paredes internas.

a la rejilla o a sus paredes internas. Agua estancada y falta de limpieza periódica.

y falta de limpieza periódica. Problemas en el sifón o cierre hidráulico, que permiten el paso de gases de las cañerías.

Por eso, antes de utilizar cualquier producto, conviene comprobar que no haya restos visibles y que el agua circule correctamente.

El truco casero con bicarbonato para eliminar el mal olor de la rejilla

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar determinados olores. Puede ser útil como parte de una limpieza de mantenimiento, especialmente cuando el problema es leve.

Qué necesitás

2 o 3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Agua caliente, pero no hirviendo.

Un cepillo pequeño.

Guantes de limpieza.

Cómo hacerlo paso a paso

1. Retirá la suciedad visible. Levantá la tapa de la rejilla, si puede retirarse fácilmente, y eliminá los residuos acumulados.

2. Limpiá la superficie. Utilizá un cepillo con agua y detergente para remover la grasa y la suciedad adherida.

3. Agregá el bicarbonato. Espolvoreá dos o tres cucharadas sobre la zona del desagüe.

4. Dejá actuar. Esperá entre 20 y 30 minutos.

5. Enjuagá. Volcá lentamente agua caliente para retirar el producto y los residuos desprendidos.

6. Comprobá el resultado. Si el olor continúa, puede ser necesario limpiar el interior del desagüe o revisar el sifón.

Este procedimiento puede ayudar con los olores superficiales, pero no reemplaza una limpieza profunda ni soluciona una obstrucción importante.

El secreto para evitar que el mal olor vuelva a aparecer

Más allá de los ingredientes utilizados, la limpieza periódica es fundamental para evitar la acumulación de residuos.

Una de las recomendaciones más importantes es no arrojar aceite usado, grasa ni restos de comida por los desagües. Estos materiales pueden adherirse a las cañerías y favorecer las obstrucciones.

También conviene limpiar regularmente la tapa de la rejilla y retirar cualquier residuo visible.

En las instalaciones que tienen sifón, es importante que conserve agua en su interior, ya que funciona como una barrera que impide el paso de los gases del sistema de desagüe.

¿Sirve mezclar bicarbonato y vinagre para limpiar las rejillas?

La mezcla de bicarbonato y vinagre es uno de los trucos caseros más populares, pero su eficacia tiene limitaciones.

Al combinarse, ambos ingredientes producen una reacción efervescente. Aunque las burbujas pueden ayudar a movilizar algo de suciedad superficial, los productos se neutralizan parcialmente y no garantizan la eliminación de grasa acumulada ni de las películas bacterianas del interior de las cañerías.

Por eso, cuando hay residuos grasos, la limpieza mecánica con cepillo, detergente y agua caliente suele ser más útil que confiar únicamente en la efervescencia.

Es importante no mezclar estos ingredientes con lavandina, destapacañerías u otros limpiadores químicos.

Qué hacer si el olor de la rejilla de la cocina no desaparece

Si después de limpiar la rejilla el olor continúa o vuelve rápidamente, el problema podría estar relacionado con el sifón, una obstrucción o una falla en la instalación sanitaria.

En esos casos, lo recomendable es solicitar una revisión profesional, especialmente si también aparecen dificultades para que el agua escurra.

Mantener las rejillas limpias, evitar arrojar grasas y revisar periódicamente los desagües son medidas sencillas que ayudan a conservar la cocina en mejores condiciones y reducir los olores desagradables.