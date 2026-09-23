Por qué algunas personas agregan una cucharada de sal al jabón del lavarropas y qué efecto buscan

Los trucos caseros para mejorar el lavado de la ropa se multiplican en redes sociales. Entre bicarbonato, vinagre y diferentes combinaciones, hay uno que volvió a ganar protagonismo: agregar sal común junto con el jabón o detergente en el lavarropas.

La propuesta es sencilla y económica, pero antes de incorporarla a la rutina conviene saber qué puede hacer realmente la sal y qué beneficios suelen exagerarse.

Según explicó Radio Mitre, quienes utilizan este método sostienen que una pequeña cantidad de sal puede complementar la acción del detergente, ayudar frente a algunos olores y colaborar con el tratamiento de determinadas prendas. La misma publicación advierte que el resultado depende del tejido y que no se trata de una solución universal.

Para qué se mezcla sal con el jabón de lavar

La sal de mesa está compuesta principalmente por cloruro de sodio y tiene una larga historia vinculada con los procesos textiles. De allí proviene, en parte, la idea de utilizarla para preservar la intensidad de los colores.

Sin embargo, hay una diferencia importante. La sal se utiliza durante ciertos procesos de teñido, pero eso no significa necesariamente que pueda volver a “fijar” el color de una prenda industrial que ya fue teñida y terminada.

Por eso, no conviene tomar como una regla la popular afirmación de que agregar sal al lavarropas impedirá que cualquier prenda destiña. Algunas guías especializadas advierten precisamente que este efecto suele exagerarse.

¿Sirve para sacar manchas y malos olores?

Otro de los beneficios que se le atribuyen es reforzar la limpieza y combatir olores persistentes. Radio Mitre menciona estos usos entre los motivos por los cuales el truco se volvió popular, aunque también recomienda emplearlo con moderación.

En la práctica, para una mancha concreta suele ser más efectivo realizar un pretratamiento adecuado al tipo de suciedad antes de colocar la prenda en el lavarropas.

El American Cleaning Institute recomienda justamente tratar previamente las manchas y utilizar un detergente apropiado para el tipo de ropa, respetando además las indicaciones de las etiquetas.

El error de convertirlo en un hábito para todos los lavados

Que la sal sea un producto habitual en la cocina no significa que resulte conveniente agregarla indiscriminadamente al lavarropas.

Los manuales de los fabricantes deben tener prioridad sobre cualquier truco casero. Por ejemplo, un manual de Bosch advierte que la sal utilizada en procesos de teñido puede dañar el acero inoxidable del electrodoméstico y recomienda seguir las instrucciones de los productos utilizados.

También hay que diferenciar la sal fina de mesa de otros productos como sal gruesa, sales para ablandadores de agua o sales de Epsom: químicamente no son necesariamente equivalentes ni fueron diseñados para cumplir la misma función dentro de una lavadora.

Entonces, ¿conviene mezclar jabón y sal?

Puede encontrarse como un recurso casero ocasional, pero no hay razones para convertirlo en un ingrediente obligatorio de cada lavado.

Para cuidar tanto las prendas como el electrodoméstico, lo más seguro continúa siendo utilizar la dosis correcta de detergente, elegir el programa correspondiente a cada tejido y respetar las instrucciones del fabricante del lavarropas.

De hecho, utilizar demasiado detergente también puede ser contraproducente: fabricantes como LG advierten que un exceso puede no disolverse correctamente y terminar dejando residuos sobre la ropa.

Así, más que pensar en la mezcla de jabón y sal como un truco milagroso, conviene considerarla una práctica doméstica cuya utilidad es limitada y que no reemplaza un lavado adecuado.