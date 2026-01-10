Cómo evitar que el césped se vuelva amarillo, los mejores consejos para poner en práctica

Para quienes cuentan con un jardín amplio, lograr un césped verde, uniforme y saludable es uno de los principales objetivos. Sin embargo, mantenerlo en buen estado no siempre es sencillo: un descuido en el riego, el exceso de calor o la falta de nutrientes pueden hacer que el pasto pierda su color característico y comience a tornarse amarillo, un problema frecuente en distintas épocas del año.

El amarillamiento del césped no solo afecta la estética del jardín, sino que también es una señal de estrés en la planta. Entre las causas más habituales se encuentran el riego inadecuado —tanto por exceso como por falta de agua—, las temperaturas elevadas, la escasa exposición solar y la compactación del suelo, que impide una correcta absorción de nutrientes.

Durante los meses de calor intenso, estos factores suelen intensificarse. Por eso, los especialistas en jardinería recomiendan prestar especial atención a una serie de cuidados básicos para evitar que el césped se deteriore y mantenerlo verde durante todo el año.

Los cuidados clave para evitar que el césped se ponga amarillo

Uno de los aspectos fundamentales es el horario de riego. Los jardineros aconsejan regar a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando el sol no está en su punto más fuerte. De esta manera, el agua se aprovecha mejor, se reduce la evaporación y se evita que el césped se queme.

Otro punto clave es airear y remover la tierra de manera periódica. Esta tarea permite descompactar el suelo, mejorar la oxigenación de las raíces y favorecer un crecimiento más parejo del pasto. Un suelo duro o apelmazado dificulta el desarrollo del césped y contribuye a su deterioro.

Además, cuando aparecen manchas amarillas asociadas a un exceso de humedad, los especialistas recomiendan controlar la presencia de hongos. En estos casos, se pueden aplicar tratamientos antifúngicos de preparación casera, una alternativa menos agresiva que los productos químicos y efectiva para prevenir enfermedades.

Con un riego adecuado, un suelo bien cuidado y una nutrición equilibrada, es posible recuperar el color verde del césped y conservarlo saludable durante todo el año, incluso en condiciones climáticas exigentes.

Tips para mantener el césped verde y saludable