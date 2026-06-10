Plantas en invierno: el error de ubicarlas junto a una ventana que puede dañarlas

Cuando bajan las temperaturas, muchas personas hacen exactamente lo mismo: acercan sus plantas de interior a la ventana más luminosa de la casa para compensar la falta de sol de los días cortos. Parece una buena idea. Y, en parte, lo es.

Sin embargo, los especialistas en jardinería coinciden en que existe un error muy común durante el invierno que puede afectar seriamente la salud de algunas especies: priorizar la luz sin tener en cuenta el frío.

Lo que para nosotros parece un rincón perfecto, para ciertas plantas puede convertirse en una fuente constante de estrés.

La luz sigue siendo importante, pero no es lo único

Durante el invierno las horas de luz natural disminuyen y muchas plantas ralentizan su crecimiento. Por eso es lógico buscar espacios más iluminados.

El problema aparece cuando esa ventana tan soleada durante el día se transforma por la noche en una de las zonas más frías de la casa.

Las especies tropicales, como el potus, la monstera, los filodendros o la calathea, suelen ser especialmente sensibles a estos cambios bruscos de temperatura.

El frío puede entrar aunque la ventana esté cerrada

Uno de los errores más frecuentes es pensar que el problema aparece únicamente cuando se abre una ventana.

En realidad, el vidrio también transmite frío. Durante las noches invernales, la temperatura cerca de una ventana puede ser varios grados más baja que en el resto de la habitación.

Si las hojas permanecen muchas horas pegadas al vidrio, pueden aparecer manchas oscuras, bordes secos o zonas quemadas por el frío.

Muchas veces estos síntomas se confunden con problemas de riego o falta de nutrientes.

Las corrientes de aire son otro enemigo silencioso

Las plantas de interior suelen adaptarse mejor a ambientes estables.

Cuando reciben corrientes de aire frío de manera constante, pueden comenzar a mostrar señales de estrés:

Hojas amarillas.

Puntas secas.

Caída prematura de hojas.

Crecimiento más lento.

Aspecto apagado o marchito.

Por eso, una ubicación aparentemente luminosa no siempre resulta la más adecuada.

El exceso de riego también suele aparecer en invierno

Otro detalle que muchos pasan por alto es que las plantas consumen menos agua durante los meses fríos.

Al recibir menos luz y crecer más lentamente, necesitan riegos menos frecuentes.

Seguir regando con la misma intensidad que en verano puede generar exceso de humedad en las raíces y favorecer la aparición de hongos.

Por eso, antes de regar, conviene comprobar que la capa superior del sustrato esté seca.

Cómo encontrar el lugar ideal

La mejor ubicación suele ser aquella que combina tres factores:

Buena luz natural.

Temperatura estable.

Protección frente a corrientes de aire.

En muchos casos basta con alejar la maceta unos centímetros de la ventana para evitar daños sin perder luminosidad.

También puede ayudar agrupar varias plantas juntas, ya que generan un pequeño microclima con mayor humedad ambiental.

Aprender a leer las señales

Las plantas suelen avisar cuando algo no está funcionando.

Una hoja amarilla ocasional no necesariamente indica un problema, pero si aparecen cambios repentinos después de mover una maceta, vale la pena revisar la ubicación.

Observar cómo responde cada especie sigue siendo una de las mejores herramientas para cuidarlas durante el invierno.

El secreto para que atraviesen el invierno sin problemas

La llegada del frío no significa que las plantas deban sufrir dentro de casa. La clave está en encontrar un equilibrio entre luz y protección.

A veces, el mejor lugar no es exactamente pegado a la ventana, sino ese rincón luminoso donde la planta puede recibir claridad sin quedar expuesta al frío, los cambios bruscos de temperatura o las corrientes de aire.

Porque cuando se trata de plantas de interior, pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia.