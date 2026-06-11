Cómo hacer agua de lavanda casera y sumar un toque de bienestar a tu rutina

Si tenés una planta de lavanda en tu casa, no te podés perder la posibilidad de preparar este agua de lavanda ya que es algo simple, tiene la ventaja de ser súper aromática y versátil. El agua de lavanda se convirtió en una de las favoritas de quienes buscan incorporar pequeños rituales de autocuidado en casa.

La lavanda es mucho más que una planta ornamental. Su aroma suave y floral la convirtió en un clásico de los espacios de relax, los productos de belleza y las rutinas de bienestar. Por eso, cada vez más personas se animan a preparar su propia agua de lavanda casera, una opción simple que puede utilizarse como bruma aromática para el hogar o como parte de un momento de autocuidado.

Lo mejor es que no requiere ingredientes difíciles de conseguir ni conocimientos especiales de cosmética natural.

Qué necesitás para preparar agua de lavanda

Para una versión básica y sencilla vas a necesitar:

2 cucharadas de flores de lavanda secas.

250 ml de agua destilada o filtrada.

Un recipiente con tapa.

Un colador fino.

Un frasco con atomizador.

Si tenés lavanda cultivada en casa, podés utilizar sus flores siempre que estén limpias y libres de productos químicos.

Paso a paso para hacer agua de lavanda casera

1. Calentá el agua

Llevá el agua a ebullición y, una vez que hierva, apagá el fuego.

2. Incorporá las flores

Agregá las flores de lavanda al agua caliente y mezclá suavemente.

3. Dejá reposar

Tapá el recipiente y dejá infusionar durante 20 a 30 minutos. Este paso permite que la lavanda libere su aroma de manera natural.

4. Colá la preparación

Una vez fría, filtrá el líquido para retirar las flores.

5. Pasala a un atomizador

Verté el agua de lavanda en un frasco limpio con pulverizador para facilitar su aplicación.

Cómo conservarla

Al tratarse de una preparación casera sin conservantes, lo ideal es guardarla en la heladera.

Se recomienda utilizarla dentro de los siguientes cinco a siete días para disfrutar mejor de su aroma y frescura.

Ideas para usarla en el día a día

Una de las razones por las que esta preparación ganó popularidad es su versatilidad.

Podés utilizarla:

Como bruma aromática para el dormitorio.

Sobre la ropa de cama.

Para refrescar ambientes.

Como parte de una rutina de relajación antes de dormir.

Para perfumar textiles de manera suave y natural.

El encanto de volver a lo simple

En tiempos donde las rutinas suelen estar llenas de pantallas, notificaciones y apuro, preparar agua de lavanda en casa puede convertirse en una pequeña pausa.

No se trata solo del aroma. También es una forma de recuperar esos rituales simples que ayudan a bajar el ritmo, conectar con el presente y transformar los pequeños momentos cotidianos en experiencias más conscientes.