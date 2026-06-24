Cómo hacer arepas caseras: la receta que nunca falla y se prepara en pocos minutos

Las arepas dejaron de ser un plato exclusivo de Venezuela para convertirse en una de las preparaciones más elegidas por quienes buscan una comida práctica, versátil y fácil de personalizar. Elaboradas a base de harina de maíz precocida, pueden rellenarse con carnes, pollo, quesos, vegetales o simplemente disfrutarse con manteca o palta.

Su principal ventaja es que no requieren levadura ni tiempos de levado, por lo que pueden prepararse en menos de media hora. Además, al estar hechas con harina de maíz, son naturalmente libres de gluten, siempre que se utilicen productos certificados sin TACC.

Cómo hacer arepas caseras

Ingredientes

2 tazas de harina de maíz precocida

2 tazas de agua tibia

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite o manteca derretida (opcional)

Preparación

Colocar el agua tibia en un recipiente y agregar la sal. Incorporar poco a poco la harina de maíz mientras se mezcla con la mano para evitar grumos. Dejar reposar la masa durante cinco minutos para que absorba el agua. Formar bollos y aplastarlos hasta obtener discos de aproximadamente un centímetro y medio de espesor. Cocinar las arepas en una plancha o sartén caliente durante cinco a siete minutos de cada lado, hasta que estén doradas. Para lograr una corteza más crocante y un interior más esponjoso, terminar la cocción durante 10 minutos en un horno precalentado a 180 °C.

¿Con qué rellenarlas?

Las posibilidades son casi infinitas. Algunas de las combinaciones más populares son:

Pollo desmenuzado con palta.

Carne mechada y queso.

Jamón y queso.

Queso fresco con manteca.

Huevos revueltos.

Palta con tomate.

Vegetales grillados.

Un alimento que cruzó fronteras

La migración de millones de venezolanos durante la última década impulsó la expansión de las arepas en buena parte de América Latina, Europa y Estados Unidos. Hoy es habitual encontrarlas tanto en restaurantes especializados como en hogares donde se incorporaron como una alternativa al pan o a las tradicionales tostadas.

Fáciles de preparar, económicas y muy versátiles, las arepas siguen conquistando cocinas gracias a una receta simple que admite infinidad de rellenos y se adapta a todos los gustos.