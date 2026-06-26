Cómo hacer canelones fáciles con pocos ingredientes y en apenas 5 minutos

Cuando el tiempo apremia, pero las ganas de comer algo rico siguen intactas, los canelones exprés se convierten en una excelente alternativa. Con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina y una preparación que demanda apenas cinco minutos, esta receta permite disfrutar de un clásico sin pasar horas cocinando.

La clave está en utilizar tapas de canelones listas para usar o incluso panqueques ya preparados, mientras que el relleno puede adaptarse a lo que haya en la heladera.

Ingredientes

12 panqueques o tapas para canelones

500 gramos de ricota

150 gramos de jamón cocido picado

100 gramos de queso rallado

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

500 ml de salsa de tomate

Queso rallado extra para gratinar

Paso a paso

Mezclar la ricota con el jamón, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Rellenar los panqueques o las tapas de canelones y enrollarlos. Colocarlos en una fuente para horno previamente cubierta con un poco de salsa de tomate. Cubrir con el resto de la salsa y espolvorear abundante queso rallado. Llevar al horno fuerte durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y se gratine.

Esta receta puede adaptarse fácilmente cambiando el relleno por espinaca, pollo desmenuzado, carne picada o incluso verduras salteadas. Además, puede prepararse con anticipación y dejarse lista en la heladera para hornear al momento de servir.