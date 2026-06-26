Cómo hacer canelones fáciles con pocos ingredientes y en apenas 5 minutos
Ideal para una comida familiar, los canelones exprés combinan practicidad, sabor y un costo accesible, convirtiéndose en una de las recetas más elegidas para los días de poco tiempo.
Cuando el tiempo apremia, pero las ganas de comer algo rico siguen intactas, los canelones exprés se convierten en una excelente alternativa. Con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina y una preparación que demanda apenas cinco minutos, esta receta permite disfrutar de un clásico sin pasar horas cocinando.
La clave está en utilizar tapas de canelones listas para usar o incluso panqueques ya preparados, mientras que el relleno puede adaptarse a lo que haya en la heladera.
Ingredientes
- 12 panqueques o tapas para canelones
- 500 gramos de ricota
- 150 gramos de jamón cocido picado
- 100 gramos de queso rallado
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- 500 ml de salsa de tomate
- Queso rallado extra para gratinar
Paso a paso
- Mezclar la ricota con el jamón, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Rellenar los panqueques o las tapas de canelones y enrollarlos.
- Colocarlos en una fuente para horno previamente cubierta con un poco de salsa de tomate.
- Cubrir con el resto de la salsa y espolvorear abundante queso rallado.
- Llevar al horno fuerte durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso se derrita y se gratine.
Esta receta puede adaptarse fácilmente cambiando el relleno por espinaca, pollo desmenuzado, carne picada o incluso verduras salteadas. Además, puede prepararse con anticipación y dejarse lista en la heladera para hornear al momento de servir.
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