Mariano Navone apabulló a Munar y se clasificó a las semifinales de Ginebra

Esta semana se está desarrollando el ATP 250 de Ginebra, que tiene como gran protagonista a Mariano Navone (42°). La Nave, que vive una gran temporada donde consiguió su primer título, apabulló al español Jaume Munar (39°) por doble 6-2 y se metió en las semifinales del torneo suizo.

El primer set estuvo lleno de vaivenes. De los ocho games disputados, en solo dos (ambos de Navone) se pudo mantener el servicio. Ya en el definitivo, el argentino quebró en el juego inicial y llevó la delantera en todo momento. Impidió tres breaks points del español y se llevó una sólida victoria que le permite ilusionarse.

Con el triunfo ante Munar, Navone llegó a las 50 victorias en el circuito ATP y está entre los cuatro mejores del certamen. En busca de un lugar en la gran final, se verá las caras ante el noruego Casper Ruud (17°). Será el segundo enfrentamiento entre ambos, con un único antecedente que fue triunfo del europeo.

Gracias a esta gran actuación, el nacido en 9 de Julio sigue escalando en el ranking y ya se ubica en la 39° posición en el ranking en vivo. Además, ya conoce su rival en la primera ronda de Roland Garros: la Nave debutará en París ante el estadounidense Jenson Brooksby (60°). En el segundo Grand Slam de la temporada, deberá llegar al menos hasta 3ra ronda, para defender los puntos obtenidos en 2025.

Ugo Carabelli sorprende en Hamburgo

Además del torneo en Ginebra, se está disputando el ATP 500 de Hamburgo, donde Camilo Ugo Carabelli (68°) continúa en pie. Ayer, el Brujo dio el gran batacazo dejando afuera al norteamericano Tiafoe (21°) en sets corridos.

Este jueves, el argentino se enfrentará a Kovacevic (94°), otro estadounidense, en busca de las semifinales y su ansiado primer título. En Roland Garros, Ugo Carabelli iniciará su camino ante un jugador proveniente de la Qualy.