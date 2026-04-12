Cómo hacer flan de caramelo sin TACC: paso a paso y claves para evitar errores
Una preparación simple y tradicional que no requiere harinas ni espesantes, ideal para incorporar en una alimentación libre de gluten sin resignar sabor ni textura.
El flan de caramelo es uno de los postres más tradicionales y presentes en la mesa de los hogares argentinos. Su historia está ligada a la cocina casera, a las recetas que pasan de generación en generación y a esa combinación simple de ingredientes que, con técnica y paciencia, logra un resultado cremoso y delicado.
En el contexto actual, donde cada vez hay más conciencia sobre la alimentación y las restricciones dietarias, adaptar este tipo de preparaciones a una versión sin TACC se vuelve fundamental para garantizar inclusión sin resignar sabor.
Ingredientes (para 6 porciones)
- 4 huevos
- 500 ml de leche (entera o descremada)
- 100 g de azúcar (para el flan)
- 150 g de azúcar (para el caramelo)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación paso a paso
Caramelo
Colocar los 150 g de azúcar en una olla a fuego medio. Dejar que se derrita sin revolver hasta obtener un color dorado. Volcar de inmediato en el molde, cubriendo base y paredes.
Mezcla del flan
En un recipiente, batir los huevos con los 100 g de azúcar. Incorporar la leche y la esencia de vainilla. Mezclar suavemente para evitar exceso de aire.
Cocción
Verter la preparación en el molde acaramelado. Cocinar a baño María en horno moderado (160–170 °C) durante aproximadamente 50 a 60 minutos, hasta que esté firme.
Enfriado y desmolde
Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 4 horas. Desmoldar pasando un cuchillo por los bordes y dando vuelta sobre un plato.
Claves para una receta segura sin TACC
- Verificar que la esencia de vainilla esté rotulada libre de gluten.
- Evitar la contaminación cruzada utilizando utensilios limpios y exclusivos.
- Controlar que todos los ingredientes cuenten con certificación sin TACC.
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