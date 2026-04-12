Cómo hacer flan de caramelo sin TACC: paso a paso y claves para evitar errores

El flan de caramelo es uno de los postres más tradicionales y presentes en la mesa de los hogares argentinos. Su historia está ligada a la cocina casera, a las recetas que pasan de generación en generación y a esa combinación simple de ingredientes que, con técnica y paciencia, logra un resultado cremoso y delicado.

En el contexto actual, donde cada vez hay más conciencia sobre la alimentación y las restricciones dietarias, adaptar este tipo de preparaciones a una versión sin TACC se vuelve fundamental para garantizar inclusión sin resignar sabor.

Ingredientes (para 6 porciones)

4 huevos

500 ml de leche (entera o descremada)

100 g de azúcar (para el flan)

150 g de azúcar (para el caramelo)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación paso a paso

Caramelo

Colocar los 150 g de azúcar en una olla a fuego medio. Dejar que se derrita sin revolver hasta obtener un color dorado. Volcar de inmediato en el molde, cubriendo base y paredes.

Mezcla del flan

En un recipiente, batir los huevos con los 100 g de azúcar. Incorporar la leche y la esencia de vainilla. Mezclar suavemente para evitar exceso de aire.

Cocción

Verter la preparación en el molde acaramelado. Cocinar a baño María en horno moderado (160–170 °C) durante aproximadamente 50 a 60 minutos, hasta que esté firme.

Enfriado y desmolde

Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 4 horas. Desmoldar pasando un cuchillo por los bordes y dando vuelta sobre un plato.

Claves para una receta segura sin TACC