Budín de dulce de leche sin TACC: la receta fácil, húmeda y perfecta para cualquier momento
Una receta simple y rendidora para disfrutar un clásico argentino en versión sin gluten, ideal para la merienda o el desayuno.
Ideal para la merienda o para acompañar unos mates, este budín de dulce de leche sin TACC es una alternativa deliciosa para quienes deben evitar el gluten, sin resignar sabor ni textura. Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, es una receta rendidora y confiable.
Ingredientes
- 3 huevos
- 200 g de dulce de leche
- 50ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 150 g de azúcar
- 200 g de premezcla sin TACC
- 1 cucharada de polvo de hornear sin TACC
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 ml de leche (puede ser vegetal)
Paso a paso
- En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y clara.
- Incorporar el aceite y el dulce de leche, integrando bien.
- Agregar la esencia de vainilla y la leche.
- En otro recipiente, mezclar la premezcla sin TACC con el polvo de hornear.
- Sumar los ingredientes secos a la preparación, mezclando de forma suave.
- Verter en un molde previamente engrasado y apto sin TACC.
- Llevar a horno precalentado a 180°C durante 40 a 50 minutos.
- Retirar, dejar entibiar y desmoldar.
Claves para que salga perfecto
- No sobrebatir la mezcla una vez incorporada la harina.
- Verificar la cocción con un palillo: debe salir seco.
- Utilizar siempre productos certificados sin TACC para evitar contaminación cruzada.
Un extra para potenciar el sabor
Se puede agregar una capa de dulce de leche por encima antes de hornear o sumar chips de chocolate aptos. También es recomendable humedecerlo ligeramente al salir del horno con un almíbar suave o un poco de leche para lograr una textura más tierna.
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