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Budín de dulce de leche sin TACC: la receta fácil, húmeda y perfecta para cualquier momento

Una receta simple y rendidora para disfrutar un clásico argentino en versión sin gluten, ideal para la merienda o el desayuno.

Redacción

Por Redacción

Húmedo, esponjoso y con todo el sabor del dulce de leche. Imagen ilustrativa.

Húmedo, esponjoso y con todo el sabor del dulce de leche. Imagen ilustrativa.

Ideal para la merienda o para acompañar unos mates, este budín de dulce de leche sin TACC es una alternativa deliciosa para quienes deben evitar el gluten, sin resignar sabor ni textura. Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, es una receta rendidora y confiable.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 200 g de dulce de leche
  • 50ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 150 g de azúcar
  • 200 g de premezcla sin TACC
  • 1 cucharada de polvo de hornear sin TACC
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 ml de leche (puede ser vegetal)

Paso a paso

  1. En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y clara.
  2. Incorporar el aceite y el dulce de leche, integrando bien.
  3. Agregar la esencia de vainilla y la leche.
  4. En otro recipiente, mezclar la premezcla sin TACC con el polvo de hornear.
  5. Sumar los ingredientes secos a la preparación, mezclando de forma suave.
  6. Verter en un molde previamente engrasado y apto sin TACC.
  7. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 40 a 50 minutos.
  8. Retirar, dejar entibiar y desmoldar.

Claves para que salga perfecto

  • No sobrebatir la mezcla una vez incorporada la harina.
  • Verificar la cocción con un palillo: debe salir seco.
  • Utilizar siempre productos certificados sin TACC para evitar contaminación cruzada.

Un extra para potenciar el sabor

Se puede agregar una capa de dulce de leche por encima antes de hornear o sumar chips de chocolate aptos. También es recomendable humedecerlo ligeramente al salir del horno con un almíbar suave o un poco de leche para lograr una textura más tierna.


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Sin TACC

Ideal para la merienda o para acompañar unos mates, este budín de dulce de leche sin TACC es una alternativa deliciosa para quienes deben evitar el gluten, sin resignar sabor ni textura. Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, es una receta rendidora y confiable.

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