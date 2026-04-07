Budín de dulce de leche sin TACC: la receta fácil, húmeda y perfecta para cualquier momento

Ideal para la merienda o para acompañar unos mates, este budín de dulce de leche sin TACC es una alternativa deliciosa para quienes deben evitar el gluten, sin resignar sabor ni textura. Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, es una receta rendidora y confiable.

Ingredientes

3 huevos

200 g de dulce de leche

50ml de aceite neutro (girasol o maíz)

150 g de azúcar

200 g de premezcla sin TACC

1 cucharada de polvo de hornear sin TACC

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 ml de leche (puede ser vegetal)

Paso a paso

En un bowl, batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa y clara. Incorporar el aceite y el dulce de leche, integrando bien. Agregar la esencia de vainilla y la leche. En otro recipiente, mezclar la premezcla sin TACC con el polvo de hornear. Sumar los ingredientes secos a la preparación, mezclando de forma suave. Verter en un molde previamente engrasado y apto sin TACC. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 40 a 50 minutos. Retirar, dejar entibiar y desmoldar.

Claves para que salga perfecto

No sobrebatir la mezcla una vez incorporada la harina.

Verificar la cocción con un palillo: debe salir seco.

Utilizar siempre productos certificados sin TACC para evitar contaminación cruzada.

Un extra para potenciar el sabor

Se puede agregar una capa de dulce de leche por encima antes de hornear o sumar chips de chocolate aptos. También es recomendable humedecerlo ligeramente al salir del horno con un almíbar suave o un poco de leche para lograr una textura más tierna.