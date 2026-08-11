Pensiones No Contributivas ANSES: fechas y montos confirmados para agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a girar los fondos de agosto 2026 destinados a los titulares de las Pensiones No Contributivas, aplicando un incremento por movilidad del 1,89% oficializado a través de la Resolución 232/2026.

El operativo, organizado de forma estricta según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI), unifica el haber mensual de las Pensiones No Contributivas reajustado por inflación con la entrega del refuerzo extraordinario de contingencia.

Este esquema permite que los sectores de mayor vulnerabilidad social cuenten con saldo disponible en sus cuentas sueldo durante la primera mitad del mes, en este caso de agosto 2026.

Los montos ANSES para las Pensiones No Contributivas en agosto 2026

La actualización periódica de las asignaciones asistenciales responde a su vinculación directa con el haber mínimo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que para agosto 2026 se fijó en $419.775,93.

Según las planillas oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social, los montos definitivos para las distintas categorías de las Pensiones No Contributivas quedan estructurados de la siguiente forma:

PNC por Discapacidad y Vejez : representan el 70% de la jubilación mínima, elevando su básico a $293.843,15. Al sumarse de forma automática el bono completo de $70.000, el cobro total unificado alcanza los $363.843,15 de bolsillo.

: representan el 70% de la jubilación mínima, elevando su básico a $293.843,15. Al sumarse de forma automática el bono completo de $70.000, el cobro total unificado alcanza los $363.843,15 de bolsillo. PNC Madres de 7 Hijos : al equipararse por ley al 100% del piso previsional, el haber sube a $419.775,92, consolidando un ingreso mensual de $489.775,92 al integrar el plus extraordinario.

: al equipararse por ley al 100% del piso previsional, el haber sube a $419.775,92, consolidando un ingreso mensual de $489.775,92 al integrar el plus extraordinario. Erosión del Bono: debido a que el refuerzo de $70.000 se mantiene congelado en el mismo valor nominal desde marzo 2024, el aumento real efectivo en mano es menor al índice del INDEC: se ubica en un 1,52% para la línea de invalidez y en un 1,62% para madres de familias numerosas.

En las provincias de Río Negro y Neuquén, estas cifras base se elevan sustancialmente por la aplicación del 40% por Zona Austral (Ley 19.485) que se calcula sobre el haber básico ordinario, generando un cobro neto de bolsillo superior al declarado a nivel nacional.

Agosto 2026: el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas de ANSES

El esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social acopla otros beneficios de asistencia económica directa, según la situación familiar del titular.

Para las Madres de 7 Hijos con hijos de hasta 17 años o con discapacidad a cargo (sin límite de edad), el Ministerio de Capital Humano liquida de forma automática la Tarjeta Alimentar: $72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más menores. En tanto, los titulares de la PNC por Invalidez acceden al cobro unificado del salario familiar (SUAF).

El calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas avanza en las entidades bancarias bajo la siguiente distribución diaria por DNI:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de agosto 2026.

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de agosto 2026 (jornada en curso).

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de agosto 2026.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de agosto 2026.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de agosto 2026.

Para verificar la correcta liquidación de los haberes, el plus de $70.000 y los adicionales alimentarios o de obra social, los beneficiarios y apoderados pueden ingresar con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital o aplicación para celulares Mi ANSES, donde los recibos de sueldo digitales ya se encuentran disponibles para su consulta y descarga gratuita.