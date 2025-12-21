Cómo hacer budín inglés sin TACC para la mesa de Navidad: receta clásica, fácil y sin gluten
Una versión sin gluten del clásico navideño, ideal para sumar a la mesa dulce y compartir en familia durante las fiestas.
Lista de Ingredientes
Huevos: 2 unidades
Azúcar: 75 gramos
Premezcla sin tacc: 250 gramos
Polvo de hornear: 1 cucharadita
Manteca: 100 gramos
Vainilla: 1 cucharadita
Nueces: 100 gramos
Chocolate: 250 gramos
Oporto: 5 ml
Con la llegada de la Navidad, muchas familias comienzan a planificar el menú de las fiestas y buscan alternativas que contemplen a todos. En ese contexto, el budín inglés sin TACC aparece como una opción ideal para sumar a la mesa dulce sin gluten y compartir sin restricciones.
La receta fue elaborada por la pastelera Anabela Morello de Celia, y propone una versión apta para personas con celiaquía de uno de los clásicos infaltables de las celebraciones de fin de año. La preparación rinde dos budines, ideales para compartir en la Nochebuena o regalar.
Cómo hacer budín inglés sin TACC
El primer paso es cremar la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla suave. Luego se agregan los huevos de a uno, integrando bien, junto con la esencia de vainilla y el Oporto.
A continuación, se incorpora la premezcla sin TACC junto con el polvo leudante, mezclando de manera envolvente. Por último, se suman las frutas secas y/o los chips de chocolate.
La preparación se vuelca en moldes de papel para budín inglés y se cocina en horno precalentado a 180 °C hasta que esté cocido y dorado.
Una vez frío, el budín se cubre con chocolate amargo sin TACC derretido y se decora con frutas secas o chips, logrando una presentación ideal para la mesa navideña.
Imagen ilustrativa. Generada con IA.
