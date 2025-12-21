Cómo hacer budín inglés sin TACC para la mesa de Navidad: receta clásica, fácil y sin gluten

Lista de Ingredientes Huevos: 2 unidades Azúcar: 75 gramos Premezcla sin tacc: 250 gramos Polvo de hornear: 1 cucharadita Manteca: 100 gramos Vainilla: 1 cucharadita Nueces: 100 gramos Chocolate: 250 gramos Oporto: 5 ml

Con la llegada de la Navidad, muchas familias comienzan a planificar el menú de las fiestas y buscan alternativas que contemplen a todos. En ese contexto, el budín inglés sin TACC aparece como una opción ideal para sumar a la mesa dulce sin gluten y compartir sin restricciones.

La receta fue elaborada por la pastelera Anabela Morello de Celia, y propone una versión apta para personas con celiaquía de uno de los clásicos infaltables de las celebraciones de fin de año. La preparación rinde dos budines, ideales para compartir en la Nochebuena o regalar.

Cómo hacer budín inglés sin TACC

El primer paso es cremar la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla suave. Luego se agregan los huevos de a uno, integrando bien, junto con la esencia de vainilla y el Oporto.

A continuación, se incorpora la premezcla sin TACC junto con el polvo leudante, mezclando de manera envolvente. Por último, se suman las frutas secas y/o los chips de chocolate.

La preparación se vuelca en moldes de papel para budín inglés y se cocina en horno precalentado a 180 °C hasta que esté cocido y dorado.

Una vez frío, el budín se cubre con chocolate amargo sin TACC derretido y se decora con frutas secas o chips, logrando una presentación ideal para la mesa navideña.

Imagen ilustrativa. Generada con IA.