Cómo hacer hogaza integral sin gluten: receta casera simple y con harinas alternativas
Ideal para quienes buscan opciones sin TACC, esta hogaza integral combina harinas alternativas y una textura esponjosa en menos de una hora.
Una receta simple, nutritiva y pensada para quienes buscan opciones sin TACC vuelve a poner en escena el clásico pan de campo, ese que remite a la cocina familiar y al horno de barro. En esta versión moderna, la hogaza integral combina harinas alternativas y una preparación accesible que permite lograr una textura esponjosa y un sabor auténtico.
La propuesta, que se puede realizar en menos de una hora, es ideal para quienes quieren incorporar preparaciones caseras y saludables sin resignar gusto. Además, no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir.
Ingredientes para una hogaza grande
- 1 taza de harina de avena integral (200 g)
- ¾ taza de harina de arroz integral (150 g)
- ½ taza de almidón de maíz (100 g)
- ½ taza de almidón de mandioca (100 g)
- ¼ taza de harina de quinoa (50 g)
- 3 ¼ cucharaditas de goma xantana
- 7 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 ¾ cucharadita de levadura seca
- ⅔ cucharadita de azúcar rubia
- 1 cucharada de aceite de coco derretido
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 huevo
- 1 cucharadita de sal
- Agua tibia (aproximadamente 11 cucharadas)
Paso a paso: cómo preparar la hogaza integral sin gluten
- Primero, hidratar la harina de chía con agua tibia, mezclar bien y dejar reposar hasta que tome consistencia.
- En un bol, integrar todas las harinas y almidones junto con la goma xantana.
- Sumar el polvo de hornear, la levadura y el azúcar, mezclando nuevamente hasta lograr una base homogénea.
- Hacer un hueco en el centro e incorporar los ingredientes líquidos junto con la sal. Mezclar hasta obtener una masa húmeda y pegajosa.
- Con las manos humedecidas, dar forma de hogaza y realizar cortes superficiales en la parte superior.
- Colocar la preparación en una bandeja previamente cubierta con papel antiadherente o espolvoreada con harina.
- Llevar a horno precalentado y cocinar durante 35 a 40 minutos.
- Retirar y dejar reposar hasta que enfríe antes de cortar.
Una opción saludable y versátil
Esta hogaza integral sin gluten se puede consumir sola, tostada o acompañada con dulces, quesos o preparaciones saladas. Su combinación de harinas aporta nutrientes y una textura diferente a la del pan tradicional, convirtiéndola en una alternativa ideal para sumar a la mesa diaria.
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