Cómo hacer hogaza integral sin gluten: receta casera simple y con harinas alternativas

Una receta simple, nutritiva y pensada para quienes buscan opciones sin TACC vuelve a poner en escena el clásico pan de campo, ese que remite a la cocina familiar y al horno de barro. En esta versión moderna, la hogaza integral combina harinas alternativas y una preparación accesible que permite lograr una textura esponjosa y un sabor auténtico.

La propuesta, que se puede realizar en menos de una hora, es ideal para quienes quieren incorporar preparaciones caseras y saludables sin resignar gusto. Además, no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Ingredientes para una hogaza grande

1 taza de harina de avena integral (200 g)

¾ taza de harina de arroz integral (150 g)

½ taza de almidón de maíz (100 g)

½ taza de almidón de mandioca (100 g)

¼ taza de harina de quinoa (50 g)



3 ¼ cucharaditas de goma xantana

7 cucharaditas de polvo de hornear

1 ¾ cucharadita de levadura seca

⅔ cucharadita de azúcar rubia

1 cucharada de aceite de coco derretido

2 cucharadas de aceite de oliva

1 huevo

1 cucharadita de sal

Agua tibia (aproximadamente 11 cucharadas)

Paso a paso: cómo preparar la hogaza integral sin gluten

Primero, hidratar la harina de chía con agua tibia, mezclar bien y dejar reposar hasta que tome consistencia.

En un bol, integrar todas las harinas y almidones junto con la goma xantana.

Sumar el polvo de hornear, la levadura y el azúcar, mezclando nuevamente hasta lograr una base homogénea.

Hacer un hueco en el centro e incorporar los ingredientes líquidos junto con la sal. Mezclar hasta obtener una masa húmeda y pegajosa.

Con las manos humedecidas, dar forma de hogaza y realizar cortes superficiales en la parte superior.

Colocar la preparación en una bandeja previamente cubierta con papel antiadherente o espolvoreada con harina.

Llevar a horno precalentado y cocinar durante 35 a 40 minutos.

Retirar y dejar reposar hasta que enfríe antes de cortar.

Una opción saludable y versátil

Esta hogaza integral sin gluten se puede consumir sola, tostada o acompañada con dulces, quesos o preparaciones saladas. Su combinación de harinas aporta nutrientes y una textura diferente a la del pan tradicional, convirtiéndola en una alternativa ideal para sumar a la mesa diaria.