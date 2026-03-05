Bizcocho fit estilo japonés: la receta liviana, esponjosa y sin harina que podés hacer en casa
Una receta fácil y saludable que combina claras a punto nieve, queso crema light y un toque de limón para lograr un bizcocho aireado.
Cada vez más personas buscan opciones dulces que sean ricas pero también más livianas. En ese camino, las recetas «fit» ganaron un lugar en las cocinas hogareñas y en redes sociales. Una de las más populares es el bizcocho estilo japonés, conocido por su textura aireada y suave, que en esta versión se adapta para ser más saludable.
La propuesta mantiene la esencia del clásico pastel japonés —liviano y esponjoso— pero con ingredientes más simples y bajos en azúcar. No lleva harina tradicional y utiliza claras montadas para lograr esa textura suave que casi se deshace en la boca.
Ingredientes (para 4 porciones)
- 100 gramos de leche en polvo desnatada
- Queso crema light (cantidad a gusto)
- Esencia de vainilla
- Edulcorante a gusto
- 6 claras de huevo
- 2 huevos
- Ralladura de 1 limón
Paso a paso para preparar el bizcocho fit
- Separar las claras de las yemas de los huevos.
- En un bowl colocar las yemas y agregar el queso crema, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Incorporar el edulcorante y la leche en polvo.
- Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes y lograr una preparación homogénea.
- Precalentar el horno a 180°C y batir las claras a punto de nieve.
- Agregar las claras a la mezcla anterior con movimientos envolventes, para que no pierdan aire.
- Colocar papel vegetal en un molde y verter la preparación.
- Llevar al horno a baño maría: colocar un recipiente con agua dentro del horno junto al molde.
- Bajar la temperatura a 170°C y cocinar durante aproximadamente 45 minutos.
Una vez listo, dejar enfriar antes de desmoldar para que el bizcocho mantenga su forma y textura.
Un bizcocho ideal para quienes buscan algo liviano
Este tipo de recetas se volvió popular entre quienes buscan reducir el consumo de azúcar o harinas refinadas, sin resignar el placer de algo dulce. Gracias a las claras montadas y la cocción suave, el bizcocho logra una textura similar a los famosos cheesecakes japoneses, pero en una versión más simple para hacer en casa.
