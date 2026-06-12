Cómo hacer un budín nube de limón esponjoso y alto en proteínas

Con una textura aireada, sabor fresco y un mayor aporte de proteínas que las recetas tradicionales, el budín nube de limón se convirtió en una de las preparaciones más populares entre quienes buscan opciones más saludables para el desayuno o la merienda.

La receta combina ingredientes simples como huevos, yogur griego, harina de avena y limón, logrando un resultado liviano y esponjoso. El secreto está en batir las claras a punto nieve e incorporarlas suavemente a la preparación para conservar el aire que le da su característica textura de «nube».

Ingredientes

3 huevos

170 g de yogur griego natural descremado

40 g de proteína en polvo sabor vainilla o neutra

80 g de harina de avena

1 limón (ralladura y jugo)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

2 a 3 cucharadas de endulzante apto para horno (o a gusto)

Pizca de sal

Opcional para más esponjosidad

Separar las claras y batirlas a nieve.

Preparación

Precalentá el horno a 170°C. Mezclá las yemas, el yogur, el jugo y la ralladura de limón, la vainilla y el endulzante. Agregá la proteína en polvo, la harina de avena, el polvo de hornear y la pizca de sal. Batí las claras a nieve firme. Incorporalas a la mezcla con movimientos envolventes para no perder aire. Volcá en una budinera pequeña previamente engrasada. Horneá entre 30 y 35 minutos, hasta que al pinchar salga seco. Dejá enfriar antes de desmoldar.

Glaseado fit de limón (opcional)

Mezclá: