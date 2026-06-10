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Pan proteico de coco y yogur: la receta saludable y fácil para desayunos y meriendas

Esta receta de pan proteico con coco y yogur combina pocos ingredientes, una preparación sencilla y una textura húmeda ideal para desayunos o meriendas saludables.

Redacción

Por Redacción

Saludable, esponjoso y muy fácil de preparar. Foto ilustrativa.

Saludable, esponjoso y muy fácil de preparar. Foto ilustrativa.

Si buscás una receta saludable, rica en proteínas y fácil de hacer, este pan proteico de coco y yogur es una gran opción para sumar a desayunos o meriendas. Tiene una textura húmeda, esponjosa y muy saciante, además de un sabor suave a coco que combina perfecto tanto con opciones dulces como saladas.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 150 g de yogur griego natural
  • 60 g de harina de coco
  • 30 g de proteína en polvo sabor vainilla o neutra
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharada de semillas de chía o lino (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Endulzante a gusto si lo querés más dulce
  • Esencia de vainilla o canela (opcional)

Preparación

  1. Precalentá el horno a 180 °C.
  2. Batí los huevos junto con el yogur hasta integrar bien.
  3. Agregá la proteína, la harina de coco, el polvo para hornear y la sal.
  4. Mezclá hasta obtener una masa espesa.
    • Si queda demasiado seca, sumá 1 o 2 cucharadas de leche.
    • La harina de coco absorbe mucho líquido.
  5. Incorporá semillas, canela o vainilla si querés.
  6. Colocá la mezcla en un molde chico aceitado o con papel manteca.
  7. Horneá entre 25 y 35 minutos hasta que esté dorado y al pinchar salga seco.

Opciones para sumar sabor

  • Chips de chocolate amargo
  • Nueces o almendras
  • Coco rallado arriba
  • Arándanos o banana en rodajas

Queda muy bueno con: o frutas frescas arriba, queso crema, mantequilla de maní.


Temas

Coco

proteína

Tendencias

Yogurt

Si buscás una receta saludable, rica en proteínas y fácil de hacer, este pan proteico de coco y yogur es una gran opción para sumar a desayunos o meriendas. Tiene una textura húmeda, esponjosa y muy saciante, además de un sabor suave a coco que combina perfecto tanto con opciones dulces como saladas.

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