Pan proteico de coco y yogur: la receta saludable y fácil para desayunos y meriendas
Esta receta de pan proteico con coco y yogur combina pocos ingredientes, una preparación sencilla y una textura húmeda ideal para desayunos o meriendas saludables.
Si buscás una receta saludable, rica en proteínas y fácil de hacer, este pan proteico de coco y yogur es una gran opción para sumar a desayunos o meriendas. Tiene una textura húmeda, esponjosa y muy saciante, además de un sabor suave a coco que combina perfecto tanto con opciones dulces como saladas.
Ingredientes
- 3 huevos
- 150 g de yogur griego natural
- 60 g de harina de coco
- 30 g de proteína en polvo sabor vainilla o neutra
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharada de semillas de chía o lino (opcional)
- 1 pizca de sal
- Endulzante a gusto si lo querés más dulce
- Esencia de vainilla o canela (opcional)
Preparación
- Precalentá el horno a 180 °C.
- Batí los huevos junto con el yogur hasta integrar bien.
- Agregá la proteína, la harina de coco, el polvo para hornear y la sal.
- Mezclá hasta obtener una masa espesa.
- Si queda demasiado seca, sumá 1 o 2 cucharadas de leche.
- La harina de coco absorbe mucho líquido.
- Incorporá semillas, canela o vainilla si querés.
- Colocá la mezcla en un molde chico aceitado o con papel manteca.
- Horneá entre 25 y 35 minutos hasta que esté dorado y al pinchar salga seco.
Opciones para sumar sabor
- Chips de chocolate amargo
- Nueces o almendras
- Coco rallado arriba
- Arándanos o banana en rodajas
Queda muy bueno con: o frutas frescas arriba, queso crema, mantequilla de maní.
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