Cómo preparar un delicioso pastel de calabaza y choclo: saludable y lleno de sabor

El pastel de calabaza y choclo se posiciona como la opción preferida de quienes buscan reducir el consumo de harinas blancas sin resignar sabor. Según especialistas de la Sociedad Argentina de Nutrición, la calabaza es una fuente excepcional de betacarotenos y fibra, mientras que el choclo aporta energía de liberación lenta.

Este pastel no solo es visualmente atractivo por su contraste de colores, sino que ofrece una experiencia reconfortante (comfort food) con un perfil calórico mucho más bajo que las versiones tradicionales con masa o grandes cantidades de carne roja.

Cómo hacer pastel de calabaza y choclo

El puré perfecto: firmeza y sabor sin agregados grasos

Lograr que el puré de calabaza no se desarme ni «agüe» el pastel es el gran truco técnico de esta receta. Las fuentes oficiales de gastronomía saludable recomiendan cocinar la calabaza al horno o al vapor en lugar de hervirla; esto concentra sus azúcares naturales y evita el exceso de humedad.

Para darle cremosidad sin recurrir a la manteca, se puede utilizar una cucharada de queso blanco magro y una pizca de nuez moscada. Este método respeta los lineamientos de salud cardiovascular y garantiza una base sólida para el armado.

Cómo hacer pastel de calabaza y choclo

El relleno: proteína y frescura en cada bocado

Para el corazón de este pastel, la propuesta es el uso de choclo desgranado (fresco o en conserva) mezclado con un sofrito de cebolla, morrón y, opcionalmente, carne de pollo desmenuzada o lentejas para una versión 100% vegetariana.

Según SENASA, es fundamental que los vegetales utilizados sean de estación para garantizar su valor nutricional. Al integrar el choclo, sumamos una textura «crunchy» que contrasta con la suavidad del puré superior. El toque final de albahaca fresca antes de armar aporta un aroma que remite a la humita tradicional, elevando el perfil gourmet del plato.

Cómo hacer pastel de calabaza y choclo: gratinado nutritivo y aprovechamiento

El cierre de este pastel se realiza con una capa de queso por salut magro o mozzarella rallada. Según expertos en batch cooking, este plato es ideal para preparar el domingo y consumir durante la semana, ya que mantiene su estructura y sabor tras el recalentado.

Al ser un plato equilibrado en sí mismo, no requiere guarniciones complejas, lo que simplifica la logística de las cenas familiares en el inicio del año lectivo. Una lluvia de semillas de girasol o calabaza por encima antes de ir al horno no solo decora, sino que suma grasas saludables y minerales esenciales.

Cómo hacer pastel de calabaza y choclo: ingredientes clave para 3-4 personas