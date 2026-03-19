Cómo hacer pastel de membrillo y ricota: una opción nutritiva y deliciosa sin harina

El pastel de membrillo y ricota se consolida como la opción inteligente para las meriendas de marzo. Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), el membrillo cocido aporta fibra soluble (pectina) y antioxidantes, mientras que la ricota magra es una fuente excelente de proteínas de alto valor biológico y calcio.

El desafío de este plato reside en el equilibrio de texturas: lograr un pastel que sea húmedo y cremoso por dentro pero con una costra dorada por fuera, utilizando técnicas que resalten el sabor genuino de la fruta sin depender de ultraprocesados ni exceso de azúcares.

Cómo hacer pastel de membrillo y ricota | Dulzor de estación: técnica para concentrar el sabor del membrillo

La clave de este pastel reside en la calidad y el tratamiento de la fruta. Las fuentes oficiales de gastronomía saludable sugieren utilizar membrillos frescos, de piel amarilla y aromáticos. Al cocinar los membrillos con agua, una ramita de canela y una pizca de ralladura de limón, liberamos sus azúcares naturales y pectinas, que actúan como endulzante y ligue.

Un consejo: cocinar una parte de los membrillos en dados pequeños hasta lograr una compota concentrada permite prescindir de azúcares añadidos o edulcorantes artificiales, cumpliendo con los estándares de salud actuales.

Cómo hacer pastel de membrillo y ricota | Ricota magra y proteínas: técnica de ligue saludable sin harinas

Utilizar ricota magra o de baja humedad es la estrategia nutricional de esta receta. Para que actúe como una estructura sólida pero cremosa, se sugiere mezclarla con huevo, leche descremada o una bebida vegetal neutra, y el puré de membrillos cocidos.

Esta mezcla se presiona firmemente en el fondo de la asadera. Al alternar capas de la compota de membrillo y la mezcla de ricota, logramos una textura robusta y agradable al paladar. El uso de especias como la canela, el clavo de olor y la nuez moscada es el secreto oficial para potenciar el aroma y el sabor dulce, sin necesidad de añadir calorías vacías.

Cómo hacer pastel de membrillo y ricota: gratinado nutritivo y seguridad alimentaria

El toque final de este pastel es el gratinado saludable. Mezclar un poco de ricota con nueces picadas, almendras laminadas y una cucharadita de miel genera una costra crocante y nutritiva. Según SENASA, al ser un plato que combina frutas, lácteos y huevo, debe cocinarse hasta que el centro del pastel alcance una temperatura de seguridad (70°C) y esté firme al tacto.

Este pastel se mantiene en perfectas condiciones en la heladera hasta por 48 horas, siendo una opción ideal para meal prep, cubriendo los tres grupos de alimentos esenciales: fibras, proteínas y vitaminas en una sola pieza.

Cómo hacer pastel de membrillo y ricota: ingredientes básicos para una fuente mediana