Descubrí cómo hacer un delicioso pastel de pescado y espinacas ideal para tus cenas

El pastel de pescado se posiciona en marzo como la alternativa sofisticada y liviana a los pasteles de carne roja. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el consumo de merluza o abadejo aporta proteínas de alta digestibilidad y ácidos grasos esenciales para la salud cardiovascular.

Sin embargo, el desafío para el cocinero es evitar que el pescado desprenda demasiado líquido durante el horneado de este pastel. Aplicar técnicas de sellado previo y combinarlo con una base de espinacas permite transformar un filete simple en un plato con estructura, ideal para una cena especial que no descuida la nutrición ni el presupuesto.

Cómo hacer pastel de pescado y espinacas

El sellado del pescado: técnica para conservar la jugosidad

El secreto para que este pastel «deslumbre» es la integridad del pescado. Las fuentes oficiales de gastronomía recomiendan no hervir el pescado; en su lugar, se debe realizar un salteado rápido de los filetes cortados en cubos con un toque de limón y ajo. Este proceso sella las fibras y evita que el pastel pierda su forma. Al combinarlo con un salteado de cebolla y morrón amarillo, logramos un relleno aromático.

Un dato clave: incorporar una base de espinacas frescas picadas no solo aporta hierro, sino que actúa como un colchón natural que absorbe los jugos del pescado, concentrando todo el sabor en el centro del plato.

Cómo hacer pastel de pescado y espinacas

La costra de papas: el toque crocante sin frituras

Para la cobertura, en lugar del puré tradicional, la tendencia es utilizar la técnica de «papas laminadas» o un puré rústico con ralladura de limón y perejil. Las autoridades de nutrición sugieren mantener la piel de la papa (bien lavada) para conservar la fibra.

Al colocar las láminas de papa de forma superpuesta (tipo escamas de pez), se logra una presentación visual impactante. Un pincelado con aceite de oliva y un golpe de horno fuerte garantizan un gratinado crocante que contrasta con la suavidad del relleno de pescado y espinacas.

Cómo hacer pastel de pescado y espinacas

Seguridad alimentaria: frescura y cocción precisa

Al trabajar con productos del mar, SENASA e instituciones de salud subrayan la importancia de la cadena de frío y el origen del producto. El pastel debe cocinarse hasta que el pescado esté opaco y se deshaga fácilmente con el tenedor (alcanzando los 70°C).

Para quienes buscan practicidad, este plato admite el uso de filetes congelados de buena calidad, siempre que se descongelen correctamente en la heladera. Es una opción que eleva el nivel de la mesa familiar, demostrando que comer saludable puede ser una experiencia de sabor vibrante y elegante.

Cómo hacer pastel de pescado y espinacas: ingredientes estrella para 4 porciones