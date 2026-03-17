Pastel de arroz y berenjenas: una receta saludable que sorprenderá a tu familia en marzo

El pastel de arroz y berenjenas se ha consolidado como un imprescindible de la cocina consciente en 2026. Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), la combinación de un cereal (arroz) con un vegetal rico en fibra y agua (berenjena) garantiza una saciedad duradera y un perfil nutricional equilibrado.

El desafío de este plato reside en el equilibrio de humedades: un arroz que actúe como base sólida pero no seca, y unas berenjenas tiernas que no queden amargas. En esta guía, desglosamos la técnica oficial para transformar ingredientes simples y «sobras» en una pieza de alta calidad nutricional y bajo costo.

Cómo hacer pastel de arroz y berenjenas

Berenjenas de estación: técnica para eliminar el amargor y reducir el aceite

Para que el pastel sea un éxito, el primer paso crítico es el tratamiento de las berenjenas, que en marzo están en su mejor momento de cosecha. Las autoridades de bromatología y chefs recomiendan cortar el vegetal en rodajas finas y aplicar sal gruesa durante 20 minutos (técnica del «desangrado») para extraer el líquido amargo.

Luego, es fundamental enjuagarlas bien y secarlas. Un consejo: para un relleno con «cuerpo», asarlas al horno con un hilo de aceite de oliva es el maridaje innegociable, ya que evita la absorción excesiva de aceite que se produce al freír, manteniendo el plato liviano y saludable.

Cómo hacer pastel de arroz y berenjenas

La base de arroz: técnica de ligue saludable sin harinas

Utilizar arroz frío (preferentemente integral) es la clave de la cocina de aprovechamiento. Para que actúe como una «masa» que resista el horneado, se sugiere mezclarlo con claras de huevo, queso crema magro o una bechamel ligera hecha con leche descremada y almidón de maíz, siguiendo los lineamientos de salud cardiovascular para reducir el sodio y las grasas saturadas.

Esta mezcla se presiona firmemente en el fondo de la asadera. Al alternar capas de berenjenas asadas y un sofrito de cebolla y morrón con condimentos como orégano y comino, logramos un sabor profundo sin necesidad de recurrir a caldos industriales ni ultraprocesados.

Cómo hacer pastel de arroz y berenjenas: gratinado cardioprotector y seguridad alimentaria

El toque final de este pastel es el gratinado. Utilizar un poco de queso parmesano de buena calidad en hebras y unas semillas de sésamo por encima no solo aporta calcio, sino que es un secreto para un sabor complejo y una textura crocante. Según SENASA, al ser un plato que combina vegetales y lácteos, debe consumirse bien caliente (superando los 70°C en su centro).

Este plato se mantiene en perfectas condiciones en la heladera hasta por 48 horas, siendo una opción ideal para meal prep, cubriendo los tres grupos de alimentos esenciales: fibras, proteínas de origen vegetal y carbohidratos complejos en una sola pieza.

Cómo hacer pastel de arroz y berenjenas: ingredientes básicos para una fuente mediana