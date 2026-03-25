Cómo hacer un bizcocho de calabaza y mandarina suave, romántico y otoñal

Cuando el aire se vuelve fresco y las tardes se tiñen de tonos naranja y marrón, no hay mejor excusa para encender el horno y llenar la casa de aromas cálidos. Este panqué de otoño combina la suavidad de la calabaza con el dulzor cítrico de la mandarina cristalizada, coronado con especias que evocan hojas crujientes y tardes de café. Es la receta ideal para compartir en familia o disfrutar con un pumpkin spice latte mientras se mira llover.

Ingredientes (10-12 raciones)

200 g de mantequilla a temperatura ambiente

200 g de queso doble crema o 1 ½ paquetes de queso crema a temperatura ambiente

1 taza de azúcar

½ cucharadita de sal

4 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla

2/3 taza de calabaza de castilla asada o cocida y escurrida de todo el líquido

½ taza de cáscara de mandarina cristalizada picada fino

2 tazas de harina de todo uso

1 cucharada de mezcla de especias dulces (canela, nuez moscada, clavo, jengibre)

Preparación