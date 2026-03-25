Cómo hacer un bizcocho de calabaza y mandarina suave, romántico y otoñal
La combinación perfecta de calabaza, mandarina y especias dulces en cada bocado.
Cuando el aire se vuelve fresco y las tardes se tiñen de tonos naranja y marrón, no hay mejor excusa para encender el horno y llenar la casa de aromas cálidos. Este panqué de otoño combina la suavidad de la calabaza con el dulzor cítrico de la mandarina cristalizada, coronado con especias que evocan hojas crujientes y tardes de café. Es la receta ideal para compartir en familia o disfrutar con un pumpkin spice latte mientras se mira llover.
Ingredientes (10-12 raciones)
- 200 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 200 g de queso doble crema o 1 ½ paquetes de queso crema a temperatura ambiente
- 1 taza de azúcar
- ½ cucharadita de sal
- 4 huevos
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 2/3 taza de calabaza de castilla asada o cocida y escurrida de todo el líquido
- ½ taza de cáscara de mandarina cristalizada picada fino
- 2 tazas de harina de todo uso
- 1 cucharada de mezcla de especias dulces (canela, nuez moscada, clavo, jengibre)
Preparación
- Acremar la base
Batir la mantequilla con el queso crema y el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Incorporar el extracto de vainilla y agregar los huevos de a uno, batiendo suavemente entre cada adición.
- Añadir calabaza y mandarina
Integrar la calabaza escurrida y la cáscara de mandarina picada fino, mezclando con movimientos envolventes para que se distribuyan de manera uniforme.
- Incorporar los secos
Agregar la harina y la mezcla de especias dulces. Mezclar solo hasta que la masa quede homogénea, evitando batir en exceso para mantener la textura tierna.
- Hornear
Engrasar y enharinar un molde de 24 cm de diámetro. Verter la masa en el molde frío y hornear a 180°C (350°F) durante 1 hora aproximadamente, o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.
- Enfriar y disfrutar
Dejar reposar unos minutos dentro del molde y luego desmoldar sobre un platón. Dejar enfriar por completo antes de cortar. Perfecto para acompañar con un café, capuchino o pumpkin spice latte.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar