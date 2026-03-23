Cómo hacer pancitos de orégano y oliva sin gluten: receta fácil para hacer en casa en 30 minutos

En tiempos donde la cocina casera vuelve a ganar protagonismo, las recetas simples, rápidas y saludables se convierten en aliadas clave. Es el caso de los pancitos de orégano y oliva sin gluten, una opción ideal para quienes buscan alternativas caseras sin harinas tradicionales, pero sin resignar sabor.

La propuesta combina ingredientes accesibles y un procedimiento sencillo, perfecto tanto para principiantes como para quienes ya disfrutan de la cocina diaria. Estos pancitos son versátiles: funcionan muy bien para armar sándwiches, acompañar picadas o incluso como snack.

Ingredientes

3 huevos (a temperatura ambiente)

1/2 taza de aceite de oliva

3/4 taza de leche de almendras (puede reemplazarse por leche de vaca)

2 cucharadas de orégano

1 1/2 cucharadita de polvo de hornear sin aluminio

1 cucharadita de sal

1 taza de harina de almendras

1 taza de harina de avena

Preparación

Precalentar el horno a 200 °C. En un bowl grande, colocar los huevos, el aceite y la leche. Batir hasta integrar bien. Agregar el orégano, el polvo de hornear y la sal. Mezclar nuevamente hasta que la preparación quede homogénea. Incorporar de a poco la harina de avena y la harina de almendras, integrando bien para evitar grumos. Verter la mezcla en moldes para muffins previamente preparados. Llevar al horno durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados.

Un plus práctico

Una de las ventajas de esta receta es que los pancitos pueden congelarse una vez fríos, lo que permite tener siempre una opción casera lista para consumir en cualquier momento.

Con pocos pasos y sin complicaciones, esta receta demuestra que comer sin gluten también puede ser rico, nutritivo y accesible.