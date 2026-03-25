Cómo hacer un bizcocho de nueces y chocolate que siempre queda perfecto

Si buscas un postre fácil de preparar, con un sabor reconfortante y textura húmeda, este bizcocho de nueces y chocolate es ideal. Perfecto para acompañar un café, sorprender a la familia o simplemente darte un gusto en cualquier momento del día.

Ingredientes

200 g de harina

150 g de azúcar

100 g de manteca o margarina a temperatura ambiente

3 huevos

100 ml de leche

50 g de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

100 g de nueces picadas

100 g de chocolate negro en trozos o chips

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para bizcocho. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Incorporar los huevos uno a uno, mezclando bien después de cada adición. Tamizar la harina, el cacao, la sal y el polvo de hornear. Agregar la mezcla de ingredientes secos a la preparación anterior alternando con la leche, hasta lograr una masa homogénea. Incorporar las nueces y el chocolate con movimientos envolventes para que queden distribuidos de manera uniforme. Verter la masa en el molde y alisar la superficie con una espátula. Hornear durante 35-40 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar. Servir tibio o a temperatura ambiente.

Tips para un bizcocho perfecto

Podés tostar ligeramente las nueces antes de agregarlas para intensificar su sabor.

Si preferís un bizcocho más dulce y decorativo, espolvoreá azúcar impalpable o cacao antes de servir.

Se puede conservar en un recipiente hermético hasta 3 días, o congelar porciones individuales.

Con esta receta, el clásico bizcocho de nueces y chocolate se transforma en una opción sencilla y deliciosa que siempre conquista. Ideal para acompañar charlas, meriendas y momentos de disfrute en casa.