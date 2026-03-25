Cómo hacer un bizcocho de nueces y chocolate que siempre queda perfecto
Un bizcocho esponjoso y húmedo, con chocolate y nueces que se derriten en la boca. Ideal para cualquier momento del día.
Si buscas un postre fácil de preparar, con un sabor reconfortante y textura húmeda, este bizcocho de nueces y chocolate es ideal. Perfecto para acompañar un café, sorprender a la familia o simplemente darte un gusto en cualquier momento del día.
Ingredientes
- 200 g de harina
- 150 g de azúcar
- 100 g de manteca o margarina a temperatura ambiente
- 3 huevos
- 100 ml de leche
- 50 g de cacao en polvo sin azúcar
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 100 g de nueces picadas
- 100 g de chocolate negro en trozos o chips
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para bizcocho.
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Incorporar los huevos uno a uno, mezclando bien después de cada adición.
- Tamizar la harina, el cacao, la sal y el polvo de hornear. Agregar la mezcla de ingredientes secos a la preparación anterior alternando con la leche, hasta lograr una masa homogénea.
- Incorporar las nueces y el chocolate con movimientos envolventes para que queden distribuidos de manera uniforme.
- Verter la masa en el molde y alisar la superficie con una espátula.
- Hornear durante 35-40 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.
- Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar. Servir tibio o a temperatura ambiente.
Tips para un bizcocho perfecto
- Podés tostar ligeramente las nueces antes de agregarlas para intensificar su sabor.
- Si preferís un bizcocho más dulce y decorativo, espolvoreá azúcar impalpable o cacao antes de servir.
- Se puede conservar en un recipiente hermético hasta 3 días, o congelar porciones individuales.
Con esta receta, el clásico bizcocho de nueces y chocolate se transforma en una opción sencilla y deliciosa que siempre conquista. Ideal para acompañar charlas, meriendas y momentos de disfrute en casa.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar