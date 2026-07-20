Cómo hacer un budín de almendras húmedo y lleno de sabor: receta paso a paso

El budín de almendras que vas a querer hacer todos los fines de semana. Foto ilustrativa.

El budín de almendras es una de esas recetas clásicas que nunca fallan. Su miga húmeda, el aroma que desprende durante la cocción y el sabor intenso de las almendras lo convierten en una opción perfecta para acompañar un café, un té o compartir en cualquier momento del día.

Además, es una preparación muy sencilla que puede hacerse con harina de almendras o almendras molidas, logrando un resultado tierno y lleno de sabor.

Ingredientes

200 g de harina de almendras (o almendras molidas)

100 g de harina 0000

150 g de azúcar

3 huevos

100 ml de aceite de girasol o de maíz

100 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

Ralladura de 1 limón (opcional)

Almendras fileteadas para decorar

Azúcar impalpable (opcional)

Paso a paso

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá o aceità una budinera de aproximadamente 24 centímetros. Batí los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa. Incorporá el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclá bien. Agregá la harina de almendras, la harina de trigo y el polvo para hornear previamente tamizados. Sumá la ralladura de limón si querés darle un toque cítrico. Mezclá con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea. Volcá la mezcla en el molde y distribuí por encima las almendras fileteadas. Horneá entre 40 y 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar. Si lo deseás, espolvoreá con azúcar impalpable antes de servir.

Consejos para que quede perfecto

Utilizá almendras recién molidas para potenciar el sabor.

No batas demasiado la mezcla una vez incorporadas las harinas para mantener una miga aireada.

Podés agregar chips de chocolate blanco o negro para una versión más golosa.

Se conserva tierno hasta cuatro días en un recipiente hermético.

Este budín de almendras puede servirse solo o acompañado con mermeladas, miel, dulce de leche o una crema de queso suave. También es una excelente opción para llevar a una reunión, disfrutar en un picnic o preparar con anticipación para toda la semana.