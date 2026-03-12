Cómo hacer una tarta crumble de membrillo y coco: receta vegana fácil con topping crocante
Esta versión del clásico crumble cambia la fruta tradicional por membrillo y coco. La receta es vegana, no lleva manteca ni lácteos y combina una base suave con una cobertura crocante ideal para el mate.
El crumble es uno de los postres más conocidos de la repostería casera por su contraste de texturas: una base suave, un relleno dulce y una cubierta crocante. En esta versión, la fruta tradicional se reemplaza por membrillo y coco, logrando un sabor intenso y una combinación que funciona muy bien al horno.
Además, se trata de una receta vegana, ya que no utiliza mantequilla ni leche de vaca. En su lugar se emplean aceites vegetales y leche vegetal, lo que permite obtener una masa tierna y un topping crujiente.
Ingredientes
Para la masa base
- 270 g de harina de trigo (puede ser integral o sin gluten)
- 9 g de polvo de hornear
- 140 ml de leche vegetal
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de sirope de ágave o edulcorante
- ½ cucharadita de canela en polvo
Para el relleno
- 350 a 400 g de dulce de membrillo
- ½ taza de coco rallado
- 2 cucharadas de harina
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ⅓ de taza de azúcar o edulcorante granulado
Para el topping crumble
- 150 g de harina de trigo
- ⅓ de taza de aceite de girasol bien frío
- ⅓ de taza de azúcar o edulcorante granulado
- 1 pizca de sal
- ½ cucharadita de canela
Paso a paso
1. Preparar el relleno
Cortar el dulce de membrillo en cubos pequeños o trozos finos. Colocarlos en un bowl y agregar el jugo de limón, la vainilla, el azúcar y el coco rallado. Mezclar bien y dejar reposar unos minutos para que se integren los sabores.
2. Hacer la masa base
En un recipiente mezclar la harina, el polvo de hornear y la canela. Incorporar el sirope de ágave y el aceite de oliva. Luego agregar la leche vegetal y mezclar hasta formar una masa.
Amasar durante uno o dos minutos sobre una superficie apenas enharinada hasta lograr una textura suave.
3. Preparar el crumble
En otro bowl colocar la harina, el azúcar, la sal y la canela. Mezclar.
Agregar lentamente el aceite de girasol bien frío y, con una cuchara o con los dedos, desmenuzar la mezcla hasta formar pequeñas migas o “piedritas”. Esa textura será la que dará el efecto crocante característico del crumble.
4. Armar la tarta
Precalentar el horno a 180 °C.
Estirar la masa con un rodillo y colocarla en un molde previamente engrasado, cubriendo la base y los bordes.
Añadir al relleno de membrillo y coco las dos cucharadas de harina, mezclar y distribuirlo sobre la masa.
Por encima, esparcir el crumble hasta cubrir toda la superficie.
5. Horneado
Llevar al horno durante unos 40 a 45 minutos, hasta que la cubierta esté dorada y crocante.
Retirar, dejar templar unos minutos y luego cortar en porciones.
